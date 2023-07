Entrenador de la selección nacional femenina de Zambia, acusado por conducta sexual indebida

Jugadoras de Zambia celebran luego de anotar el 2do gol durante el partido amistoso internacional frente a Alemania en Furth. Viernes 7 de julio de 2023. (Daniel Karmann/dpa via AP) AP (Daniel Karmann/AP)

El entrenador de la selección nacional de Zambia, que está preparándose para su debut en el Mundial femenino de fútbol, ha sido acusado por conducta sexual indebida, y el caso ha sido elevado a FIFA para su investigación como organismo rector a nivel mundial, según un reporte del diario The Guardian.

Bruce Mwape fue acusado de coaccionar a jugadoras a tener relaciones sexuales con él si querían mantener su puesto dentro del equipo, de acuerdo con el reporte publicado el domingo por el diario británico.

Otros entrenadores de Zambia, además de directivos, fueron también acusados por conducta sexual indebida y están siendo investigados, incluyendo al entrenador de la selección nacional sub-17, según el diario.

Andrew Kamanga — presidente de la asociación de fútbol de Zambia confirmó en un mensaje a The Associated Press este domingo que las denuncias de conducta sexual indebida fueron referidas el año pasado a la FIFA y a la policía de Zambia. Afirmó que es una “vieja historia”. Kamanga no mencionó el nombre de quienes enfrentan dichas acusaciones por irregularidades.

A tono con su protocolo, FIFA informó que su comité independiente de ética no comentará respecto si se ha puesto en marcha o no una investigación.

La asociación de fútbol de Zambia dijo en septiembre pasado que tomaba en serio las acusaciones.

Sin embargo, The Guardian citó una fuente anónima mencionando que la asociación de fútbol de Zambia se estaba “haciendo de la vista gorda” ante las acusaciones debido al reciente éxito alcanzado por el equipo femenino dirigido por Mwape.