Ildefonso Guajardo se baja de la carrera por la presidencia; le dan ‘premio de consolación’

El exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, abandonó sus aspiraciones presidenciales por la oposición para el 2024, debido a que justificó que a lo largo de los últimos meses no logró posicionarse para ser un claro competidor en los comicios frente al candidato de Morena.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, Guajardo indicó que la decisión la tomó después de hacer varias reflexiones luego de recorrer el país y reunirse con jóvenes, donde se dio cuenta que no le alcanzaría para ganar la contienda del Frente Amplio por México, integrado por el PRI, PAN y PRD.

“Con el realismo que me caracteriza, reconozco que estos cinco meses no fueron suficientes para lograr un posicionamiento en este momento que me permita aspirar a competir. Hoy he resuelto declinar por mi aspiración personal, pero me sumo al anhelo de millones de mexicanos que desean un país más justo, de libertades y oportunidades”, aseguró.

Reconoció a sus compañeros que continúan en la lucha por alcanzar la candidatura presidencial e informó que fue invitado a coordinar los esfuerzos de vinculación internacional del Frente Amplio por México.

Buen día amigas y amigos, el día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje muy importante.



🇲🇽 pic.twitter.com/Gsgyx6BMxd — Ildefonso Guajardo Villarreal (@ildefonsogv) July 9, 2023

“Les comparto que con mucho agrado he recibido la invitación del Frente Amplio por México y de los tres presidentes de partidos que lo integran para dirigir la vinculación internacional de este frente”.

Aseguró que en 2024 se enfrentarán a una elección de Estado, por lo que es necesario “actuar de inmediato” y que “el mundo voltee sus ojos hacia México”, con presencia en organismos internacionales y países aliados.