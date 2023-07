¿Cuál fue la causa de muerte del político Porfirio Muñoz Ledo?

Este domingo, la noticia del fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo acaparó la atención del mundo de la política, fue el expresidente Felipe Calderón quien dio a conocer el deceso del importante personaje de 89 años.

El mensaje de Calderón sacudió la esfera pública esta mañana, en el texto reconoció sus diferencias con Muñoz Ledo, pero le agradece su aportación a la democracia, a partir de la labor para la construcción del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), ahora INE, como instrumento que permitió la regulación de las campañas.

Me entero del fallecimiento de @PMunozLedo. Más allá de diferencias. Trabajamos juntos desde la oposición, al frente de @AccionNacional y @PRDMexico respectivamente en la Reforma Constitucional que hizo posible la transición a la democracia mediante creación del IFE ahora @INE… — Felipe Calderón 🇺🇦 (@FelipeCalderon) July 9, 2023

Minutos más tarde, a través de un mensaje en redes sociales sus hijos confirmaron la muerte del también polítólogo y diplomático, en el que señalaban su profundo dolor y tristeza.

Con profundo dolor y tristeza, la familia comparte la noticia del sensible fallecimiento de nuestro querido padre Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega D.E.P. — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) July 9, 2023

Ese mensaje estuvo firmado por sus hijos, que aunque no están identificados, se trataría de Porfirio Thierry y Lorena, ambos producto de la relación con su primera esposa, Marie Hélène Chevannier, a quien conoció en en el extranjero mientras realizaba su doctorado en derecho constitucional y ciencias políticas y luego dando clases en la Universidad de Toulouse, al sur de Francia.

En el mensaje no se especificó la causa de muerte; no obstante, no se tenían noticias de mala salud del político, por lo que todo indica que se trató de un paro cardiorespiratorio, popularmente conocido, como causas naturales. Esto a reserva de la confirmación oficial por parte de la familia.

En sus intervenciones públicas y en redes, Muñoz Ledo se centraba recientemente en críticas hacia el presidente y so movimiento denominado Cuarta Transformación, o 4T.

Ya iniciamos #BitácoraMexicana, estamos charlando sobre “La 4T, ¿partido de izquierda o de derecha?”, no te pierdas este gran debate. Canal 34.2 de la señal abierta o también puedes seguir la transmisión aquí: 👉🏻 https://t.co/W5lEBY2Mgf pic.twitter.com/ehaaEujoYh — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) June 3, 2023

Llamaban la atención las críticas que realizaba al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dado que en hace varias décadas trabajaron en conjunto en la izquierda, principalmente en el Partido de la Revolución Democrática y más tarde con Morena, pero luego las fracturas se empezaron a profundizar.

Lamento el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, con quien por mucho tiempo tuve coincidencias. Las discrepancias recientes no borran los buenos y largos momentos de amistad y compañerismo; mucho menos su legado político. Abrazo a sus familiares y amigos. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 9, 2023

Así, en algunos de los más recientes discursos de Muñoz Ledo que se centraban en criticar su voz se escuchaba entrecortada, reflejaba el cansancio de la edad.

De hecho, estaba a solo dos semanas de cumplir 90 años, ya que su fecha de nacimiento fue 23 de julio de 1933.