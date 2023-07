Despierta con las noticias de este 11 de julio

Con malas noticias para los bolsillos llega el mes de julio. Los consumidores mexicanos ya transitaron del gasto hormiga al ‘derroche elefante’ en productos como pastelillos, botanas, refrescos y café; cuyo gasto rasura hasta 15% de las quincenas.

Ello, debido un aumento de hasta 33% en el precio de tales productos, que hizo que tal desembolso pasara de 750 a mil pesos mensuales, con un promedio de 40 a 50 pesos diarios.

El gobierno de Guerrero afirmó que la manifestación que se registró este 10 de julio en Chilpancingo fue para desestabilizar a la administración de Evelyn Salgado, ya que no entregaron ningún pliego petitorio a las autoridades y llegaron directo a la confrontación con los policías estatales y de la Guardia Nacional que se colocaron sobre la carretera federal para evitar un bloqueo de esa vialidad.

También detallaron que los manifestantes tienen retenidos a cinco elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuatro de la Guardia Nacional, tres de la Secretaría General de Gobierno y uno de la Secretaría de Gobernación federal.

Habitantes de los municipios de Quechultenango, Chilapa, Hueycantenango, Acatepec, Atlixtac y Chilpancingo se enfrentaron armados con palos, piedras y machetes a la policía estatal de Guerrero y la Guardia Nacional. De acuerdo a la prensa local, las protestas se habrían desatado para exigir la liberación de dos líderes transportistas detenidos por la Fiscalía General de la República. En un comunicado, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero que aglutina a la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y los diferentes niveles de Gobierno, hizo un llamado al diálogo con el objetivo de evitar que se afecte la paz social y se generen mayores daños.

La Casa de los Famosos México 2023 designó a un nuevo líder de la semana que nunca antes había llegado al trono, y lo mejor es que uno de sus beneficios es estar exento de nominación en la gala de este miércoles. Esto quiere decir que no podrá ser eliminado el próximo domingo.

Por ahora quedan solo ocho participantes dentro del reality show. El pasado domingo, Paul Stanley sufrió la eliminación y se convirtió en el quinto integrante en abandonar el programa.

Movimiento Ciudadano entreabrió la puerta a apoyar una posible candidatura de Xóchitl Gálvez a la Presidencia de la República en las elecciones de 2024. Luego de que en días pasados afirmó que con el PRI no iría “ni a la esquina” y que MC no se subiría al “Titanic de la alianza opositora”, Dante Delgado, líder nacional del partido, declaró que respaldarían a Gálvez sólo si su candidatura surgiera de un proceso democrático y no de una “simulación”.

El presidente López Obrador confirmó la compra de la marca Mexicana de Aviación, luego de que un juez desechara los recursos de abogados y de algunos trabajadores, lo que dio paso a la adquisición, por lo cual el mandatario afirmó que “ya se resolvió”. Sobre este proceso, el cual comentó la semana pasada tenía que destrabarse a más tardar el sábado 8 de julio, el tabasqueño reveló que el gobierno pagará mil millones de pesos por la marca y bienes de la aerolínea nacional. De acuerdo con el mandatario, dicha aerolínea será operada por la Sedena y comenzará a volar el 1 de diciembre de este año.

