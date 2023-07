Reinauguran Ciudad Deportiva Ana Gabriela Guevara, con inversión de 24 mdp

Con una inversión de 24 millones de pesos, el presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, reinauguró la Ciudad Deportiva Ana Gabriela Guevara, que ahora cuenta con un campo de fútbol de pasto sintético totalmente nuevo, y una pista de atletismo renovada, entre otras instalaciones.

Cientos de atletas y personas que gustan de realizar actividades recreativas y deportivas en el “Ana Guevara”, se dieron cita para atestiguar los cambios que se dieron en espacios de básquetbol y vóleibol, así como la implementación de un arcotecho para realizar este tipo de deportes, sin las afectaciones de los rayos solares o la lluvia.

Agregó que en Atizapán de Zaragoza hay mucho talento deportivo, por lo que es necesario crear espacios para que todos los atletas entrenen, y destacó a deportistas que practican box, nado y gimnasia, entre otras disciplinas.

Luego de tirar un penalti en la cancha de fútbol, acompañado de síndicos, regidores y directores de su administración, el alcalde presenció el entrenamiento duro de la boxeadora Tania García Hernández, conocida como “La Finita”, quien peleará el 15 de julio por el campeonato mundial plata peso átomo.

La vecina de la colonia Emiliano Zapata dedicó unas palabras al presidente municipal y reconoció que ahora contarán con instalaciones dignas para realizar sus entrenamientos y que cada sesión y pelea se la dedican a él

“Me he dado cuenta de todo el cariño que la gente le da al presidente Pedro, y él me lo dijo apenas: ‘Yo no estoy contigo nada más en las buenas, sino en las malas y no cualquiera está ahí cuando bajamos del ring golpeadas, con las manos debajo de que no ganamos. Es un apoyo muy grande el que nos da no sólo económica, sino moralmente. Cada que nos subimos al ring, incluso, cada que vamos a entrenar, pensamos en él”, dijo “La Finita”.