Xóchitl Gálvez acusa a AMLO de uso indebido de recursos

La exjefa delegacional de Miguel Hidalgo y ahora aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio Opositor rumbo a 2024, Xóchitl Gálvez, presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) dos quejas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, una por el uso de recursos públicos en ataques a su persona y otra por violencia política de género.

En la primera de las quejas, Gálvez indica que desde la Presidencia de la República, López Obrador usa recursos económicos, materiales y humanos tanto en la “mañanera” como en redes sociales para hablar de ella.

Mientras que en la segunda queja, la también excandidata a la gubernatura de Hidalgo en 2010, expone que el primer mandatario cuestiona su capacidad por ser mujer y reduce su postulación a la candidatura mencionada a un consenso entre hombres.

Xóchitl Gálvez aseguró que no le gusta victimizarse, “pero me parece muy injusto que el presidente piense que yo estoy aquí por un hombre y que no se atreva a reconocer mi origen, mi historia, mi lucha y trayectoria, mis resultados, que me llevaron hoy a estar aquí”.

Finalmente, la panista expresó que espera que el INE aplique medidas cautelares para que el presidente López Obrador detenga los ataques hacia ella.