Alcaldía Coyoacán afirma que “no será tapadera”, tras polémica por caso High Park

Luego de las demanda de justicia y deslinde de responsabilidades de la representación legal de una de las víctimas del incendio del 22 de abril en el piso 24 de la torre A “Olivo”, en el complejo habitacional conocido como High Park Sur; el director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la alcaldía Coyoacán, Obdulio Ávila Mayo, aseguró que la actual administración “no es, ni será, tapadera de nadie”.

El pasado 9 de julio Publimetro informó de las denuncias que la representación legal del médico Héctor Manuel Marín, una de las dos víctimas mortales del 22 de abril, presentó ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX en contra de constructores y exfuncionarios de la dicha demarcación por el delito homicidio por omisión, a raíz de las deficiencias en materia de protección civil del inmueble.

Te puede interesar: High Park Sur abrió otro boquete de corrupción inmobiliaria en CDMX

“Serán las autoridades de la Fiscalía las que deslinden responsabilidades. Esta administración no es, ni será, tapadera de nadie”, aseveró Ávila Mayo sobre la tragedia.

Asimismo, en la publicación de este medio se señaló que el inmueble no cuenta con licencia de construcción según una respuesta de las autoridades de administración de Giovani Gutiérrez a una solicitud de información, ante lo que Ávila Mayo aclaró que el abogado de la víctima, Rodrigo Muñoz, comete una omisión, pues la figura de “licencia de construcción” fue sustituida en la norma respectiva hace varios años.

“Es obvio que, al solicitar mediante el mecanismo de transparencia tal documento, se declare que no existe. Los documentos que integran el expediente están a disposición de las autoridades para su revisión y fincar responsabilidades en caso de haberlas”. — Obdulio Ávila Mayo.

No te pierdas: Violencia química corroe la tranquilidad y amenaza la vida de las mujeres en CDMX

Ávila Mayo, puntualizó que todos los trámites relacionados con el inmueble ubicado en Periférico Sur 5550, fueron realizados en 2014 y concluyeron en 2021, previo a que Giovani Gutiérrez asumiera el cargo en octubre de 2021. Es decir, durante los gobiernos de Mauricio Toledo Gutiérrez (2012 - 2015), Valentín Maldonado Salgado (2015-2018), Edgar Jiménez Santillán (2018-2018) y Manuel Negrete Arias (2018-2021).

El director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la alcaldía Coyoacán, añadió que en el expediente de High Park figuran documentos como un dictamen de Estudio de Impacto Urbano aprobado en octubre de 2014; la notificación del dictamen para polígono de marzo del mismo año; y la autorización de uso y ocupación de marzo de 2020.

Finalmente, el funcionario aclaró que al momento no existe autorización de uso y ocupación que se haya tramitado en esta administración y que esté vigente, y reiteró que no se tramitará ningún documento que incumpla la ley. “La alcaldía no emitirá ningún documento sin revisar el escrupuloso cumplimiento de la ley y siempre estará del lado de los vecinos”, sostuvo.