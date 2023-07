Vandalizan tesis de Carlos Salinas de Gortari en Harvard

Mediante su cuenta de Twitter, la usuaria Isabel Mejía Fontanot compartió que un ejemplar de la tesis del expresidente Carlos Salinas de Gortari fue vandalizado con palabras con frases como “thief, where are you now? (ladrón, ¿dónde estás ahora?) y “disgrace - he bought the degree” (vergüenza - compró el título).

En un apartado del documento titulado “Participación política, inversión pública y apoyo al sistema: estudio de tres comunidades rurales del centro de México”, donde uno de los expresidentes más repudiados por los mexicanos agradece la oportunidad de haber estudiado en Harvard y compartir experiencias con colegas y profesores, alguien escribió “shame” (vergüenza).

No sé cuántas de las tesis en la biblioteca de Harvard estén "vandalizadas", pero qué paz que la de Carlos Salinas de Gortari sea una de ellas. pic.twitter.com/KATfvNleL6 — Isabel Mejía Fontanot (@isa_mefo) July 10, 2023

¿Por qué es recordado Carlos Salinas de Gortari?

Este jueves, quien gobernó México de 1988 a 1994 volvió a ser tema de conversación luego de darse a conocer las ‘frases extra’ en su tesis de Harvard.

Para las nuevas generaciones quizás el nombre de Carlos Salinas de Gortari no signifique mucho o tal vez nada, pero para quienes nacieron y crecieron en sexenios priístas el hecho resulta “justo, pero mínimo” en comparación con lo que se sabe de su mandato.

El sexenio del priísta estuvo marcado por diversos escándalos y casos de corrupción; desde que ganó las elecciones con la “caída del sistema” o la creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), Carlos Salinas de Gortari pasó a la historia como uno de los presidentes más corruptos que ha tenido México.

Tras concluir la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), continuó sus estudios en la Universidad de Harvard donde se graduó de la maestría en administración pública en 1973, maestría en economía política en 1976 y doctorado en economía política y gobierno 1978.