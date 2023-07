Fuertes lluvias provocan inundaciones en la región central de Mississippi

LOUISVILLE, Mississippi, EE.UU. (AP) — Lluvias torrenciales azotaron durante varias horas el jueves la región central de Mississippi, lo que causó inundaciones en caminos, viviendas y negocios en el condado Winston y en Louisville, en donde el alcalde declaró un estado de emergencia.

“Por favor no vayan a ninguna parte de Louisville o el condado Winston a menos que sea una emergencia incuestionable”, dijo el alcalde Will Hill en Facebook. “Esta no es una inundación repentina típica y como nada que hayamos experimentado en nuestra zona, tal vez jamás”.

El jefe de policía del condado Winston, Jason Pugh, dijo que agentes rescataron a por lo menos ocho personas de sus vehículos y retiraron a varias más de residencias a medida que aumentaba el nivel del agua.

Las fuerte corriente arrastró un vehículo hacia una zanja, pero el conductor logró escapar antes de que el auto quedara sumergido. El hombre se paró en el techo de su vehículo con el agua hasta las rodillas y luego fue rescatado, dijo Pugh a The Associated Press.

El condado Winston tiene unos 17.500 habitantes. Su poblado más grande, Louisville, se ubica unos 133 kilómetros (95 millas) al noreste de Jackson.

No se reportaron decesos ni heridos graves en el condado luego de las primeras horas de lluvias, las cuales comenzaron aproximadamente a las 6 de la mañana, dijo el jefe de policía.

“Hacemos un llamado a nuestros residentes a no viajar a menos que sea absolutamente necesario”, comentó Pugh. “Una vez que el nivel del agua disminuya habrá muchos caminos afectados”.

El alcalde dijo que la prioridad del jueves es la seguridad de la población, y que los daños se evaluarán más adelante.

“Nosotros (la ciudad y el condado) hemos declarado un estado de emergencia y evaluaremos los daños después de la tormenta”, indicó Hill en Facebook. “Repito, primero es la seguridad de la vida y después trabajaremos en los daños, y especialmente en los cierres de calles y caminos. Sean inteligentes, actúen con seguridad y recen por Louisville y todo el condado Winston”.