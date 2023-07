Para Bear Grylls, lo que hace única a “Salvajemente famosos” es la experiencia humana

Bear Grylls shows (Ben Simms/National Geographic for Disney/B)

Normalmente, cuando ves al aventurero Bear Grylls en tu pantalla, sabes como espectador que estás a punto de embarcarte en una aventura con él. Y con innumerables programas en su haber de Discovery Channel, National Geographic y más allá, la última aventura de Grylls le trae de vuelta a uno de sus programas favoritos de los fans: ‘Salvajemente famosos: El desafío”.

El concepto es sencillo: Llevar a un famoso a la naturaleza con Bear y mostrarle cómo superar su zona de confort. Sin embargo, el acto de hacerlo no es tan sencillo, y son esas partes difíciles, las conversaciones sinceras y la vulnerabilidad que vemos en los invitados (que han ido desde Will Ferrell a Jake Gyllenhaal, pasando por Natalie Portman) lo que hace que este programa sea tan único.

P: ¿Por qué y cómo empezó este programa?

- Bueno, “Salvajemente famosos” lleva ya siete u ocho temporadas y siempre ha evolucionado cada año. Ha ido creciendo y construyéndose, y tiene unos comienzos humildes, supongo que a partir del programa “Man vs Wild” que hice para Discovery Channel hace tantos años. Después de ocho temporadas, supe que quería hacerlo crecer, quería llevar a otras personas a la naturaleza.

Algunos personajes de Hollywood se nos acercaron para preguntarnos si podíamos llevarles a vivir aventuras privadas, y creo que empezamos con nombres tan buenos que siempre hemos mantenido un gran nivel de talento y nunca hemos sido codiciosos: no hemos hecho cientos y cientos de programas. Los mantenemos de alto nivel, muy positivos y motivadores, y llegamos a conocer a las estrellas de una forma honesta, cruda y vulnerable, algo que normalmente no se ve en un programa de entrevistas. Siempre he pensado que la verdadera estrella de este programa es la naturaleza, que hace mi trabajo por mí.

P: ¿Te pones en contacto con la gente para que participe en el programa o son ellos los que normalmente se acercan a “Salvajemente famosos”?

- En general es una mezcla de ambas cosas. A veces los horarios tardan un poco en cuadrar. He aprendido a no presionar demasiado... confío en el universo y las cosas sucederán en el momento adecuado.

Creo que muchas de estas estrellas no necesitan el dinero o la fama, pero quieren vivir la experiencia que la naturaleza puede darnos a todos. Les gusta correr algún tipo de riesgo, pero con gente en la que confían. Intentamos darles siempre una experiencia única, que les dé poder, que les mejore la vida, y creo que a menudo se transmite de boca en boca. La gente habla con sus amigos de Hollywood y ahora es casi como un pequeño club “Salvajemente famosos”, y eso me encanta.

P: ¿Cómo ayuda a los invitados a superar sus miedos?

- Bueno, en primer lugar, creo que el miedo forma parte de la vida, ¿no? Pero todo depende de cómo reaccionemos ante el miedo. Esta aventura es, en última instancia, un estado mental, y creo que ser capaz de afrontar el miedo depende de cuánto te expones a él. Si te pasas la vida huyendo de lo que te da miedo, cuando te enfrentas a algo, no tienes las herramientas, los músculos o el equipo interior para afrontarlo.

Siempre es estimulante y al final hay euforia porque has superado algo, y somos mucho más valientes y fuertes de lo que a veces nos damos cuenta. Pero no puedes esperar ser valiente o fuerte si nunca ejercitas ese músculo interior. Así que creo que es un estado de ánimo y, desde luego, con “Salvajemente famosos” va a dar miedo, pero estamos avanzando juntos centímetro a centímetro.

“Se trata de cómo reaccionamos ante el miedo. Esta aventura es, en última instancia, un estado mental, y creo que ser capaz de lidiar con el miedo depende realmente de cuánto te expones a él”. — Bear Grylls, aventurero británico.

P: ¿Le ha llamado la atención algún momento de la última temporada?

- El episodio de Russell Brand fue muy especial para mí. He sido un gran defensor de su trabajo durante años, estuvimos a punto de hacer un programa con él antes; él es un ejemplo en el que estuvimos a punto de hacerlo justo al principio, pero estaba en una etapa diferente de su vida. De hecho, me alegro mucho de que no lo hiciéramos entonces, porque ahora ha vivido un viaje muy personal, es un hombre de familia y una auténtica voz para la sociedad.

Es tan inteligente. Ahora tiene fe y es alguien que realmente ha vivido 10 vidas en su corta vida hasta ahora. Eso me encanta. Y para mí, hacerlo con un colega británico, fue un gran encuentro de mentes y nos reímos mucho. Estábamos en Escocia y lo vi el otro día y nos estaba contando a todos muchas historias divertidas del viaje que yo había olvidado. Y me encanta ese sentimiento de orgullo que tan a menudo tienen estos invitados.

P: ¿Cómo elige dónde ir en cada viaje?

- Es una mezcla de dónde están, cuál es su disponibilidad y dónde hemos estado. He aprendido que no necesitamos ir a los confines del mundo, porque eso es una molestia para las estrellas y dificulta la producción. Hacemos muchas cosas en Estados Unidos, donde la naturaleza es increíblemente diversa, y también en Europa. Intentamos elegir lugares con una buena infraestructura en cuanto a helicópteros de búsqueda y rescate y pilotos fiables, e intentamos no llegar a temperaturas extremas.

A veces ocurre, pero en general lo hace todo más difícil. Así que esos suelen ser los factores que tenemos en cuenta. Además, intentamos repetir las locaciones y rodar dos programas en una misma zona y desplazarnos 50 o 50 kilómetros para el otro.

P: ¿Cuál es para ti la mejor parte de rodar “Salvajemente famosos”?

- Creo que siempre ha sido una especie de acceso privilegiado poder conocer a algunas de estas estrellas de una forma real y no laboral. No están allí promocionando una película o intentando hacerse los graciosos en un programa de entrevistas, están allí por la experiencia, y creo que los vínculos que se crean son a menudo muy fuertes.

Es crudo, y los ves en su momento más vulnerable, a menudo nunca han acampado antes. Y creo que ese tipo de tiempo juntos en un entorno tan intenso y la confianza que ellos depositan en mí es algo que me encanta y que nunca doy por sentado.

‘Salvajemente famosos: El Desafío’ está disponible en National Geographic y Disney+ desde el 9 de julio