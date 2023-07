“Acelerar un poquito me salvó de que el árbol me aplastara”, relata sobreviviente

Fabián Miranda, conductor del vehículo que quedó completamente destruido por la caída de un árbol, cuando circulaba por avenida Insurgentes, dijo que acelerar unos cuantos metros fue lo que lo salvó de morir en el lugar.

En declaraciones exclusivas para Publimetro, dijo que cuando pasaba por la estación Nápoles escuchó que un árbol comenzaba a partirse, pero creyó que era alguno de los que estaba frente a él y no uno que estaba a su lado.

También puedes leer: Árbol cae sobre vehículo en estación Nápoles del Metrobús

“De la nada se escuchó como si se rompiera un árbol, me fijé si no era uno de los que estaba adelante, ya que vi que no era empecé a acelerar lo más que pude y el árbol me cayó por la parte de atrás, lo poquito que pude acelerar fue lo que me salvó que de me aplastara”.

Fabián Miranda, de playera blanca, platica con sus familiares luego de salir ileso de la caída Foto: Marisol Argumedo | Publimetro (Marisol Argumedo)

Añadió que el árbol lo golpeó un poco en la espalda y la cabeza, aunque en ese momento debido a la adrenalina no sintió dolor; sin embargo, unos minutos después tuvo algunas molestias y ya recibe atención médica.

“Es un árbol enorme, me pegó en la cabeza y la espalda, siento un poco de dolor, en el momento la Cruz Roja me atendió y en ese momento no me dolió. Doy gracias a Dios y a las personas que me ayudaron, el seguro está viendo lo de los daños y pérdida de mi coche”.