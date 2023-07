Huelga de guionistas de Hollywood recibe impulso de actores

LOS ÁNGELES (AP) — Es un “verano de huelga”.

O al menos eso se pudo ver en una pancarta mientras las aceras de Hollywood y el centro de Manhattan se llenaban de actores en el primer día de su huelga, protestando junto a guionistas que han estado en huelga desde mayo.

Juntos, ambos gremios han paralizado la industria del espectáculo. Sin embargo, en ambas costas se respiraba un ambiente optimista, ya que la huelga recibió un nuevo impulso gracias al apoyo de algunos de los 65.000 actores que componen el sindicato SAG-AFTRA (el 98% de sus miembros votaron a favor de la huelga en junio). Esta es la mayor medida de fuerza laboral de Hollywood en seis décadas, y la primera huelga doble desde 1960, que reaviva el fervor contra la Alianza de Productores Cinematográficos y de Televisión justo cuando una histórica ola de calor azota el sur de California.

A las puertas de los estudios Warner Bros. en Burbank, California, multitud de manifestantes coreaban: “Puños arriba, cortinas abajo, Los Ángeles es una ciudad sindical”. Los camiones de comida que flanqueaban las carpas de los organizadores servían churros, té y limonada fría a los manifestantes que se estaban cociendo en el calor del mediodía, que alcanzó los 36,7 grados Celsius (98 grados Fahrenheit).

Pero el sol agobiante no empañó el ambiente. Los manifestantes se rociaban unos a otros con agua y bailaban al ritmo de música reguetón mientras los transeúntes en coche tocaban la bocina de sus autos en apoyo de carteles como: “Toca la bocina si tu jefe está sobrepagado”.

Los padres de familia de la huelga alzaban a sus hijos sobre los hombros y empujaban a los niños pequeños en cochecitos, chocando los cinco con pancartas que reflejaban letras desafiantes del nuevo single de Olivia Rodrigo, “Vampire”, y que llevaban “Big Strike Energy”.

“Se acabó la fiesta”, dijo Fran Drescher, presidenta de SAG-AFTRA y protagonista de la serie televisiva de hace años The Nanny (“La Niñera”), en la rueda de prensa de SAG del jueves. “Todo el modelo de negocios ha cambiado por el streaming y la inteligencia artificial. Si no nos mantenemos firmes ahora, todos vamos a tener problemas”.

El cómico y guionista Adam Conover, miembro de SAG y WGA que forma parte del comité negociador de este último, destacó la inyección de apoyo de los miembros de SAG.

“Si estás ganando impulso como lo estamos haciendo nosotros a los 70 y pico días de huelga, vas a ganar”, dijo Conover. “La estrategia de las empresas con el gremio de guionistas cuando vamos a la huelga es hacernos pasar hambre y esperar, ni siquiera hablar con nosotros durante meses porque esperan que perdamos apoyo. Sin embargo, mira esto: nuestras filas están más llenas que nunca y ahora tenemos otro sindicato en huelga con nosotros”.

La última vez que SAG y WGA hicieron huelgas simultáneas fue hace más de seis décadas.

“Lo que ganamos en 1960 fueron nuestros planes de salud y pensiones, y la existencia de residuales”, dijo Conover. Ahora, los ejecutivos “se enfrentan al hecho de que no sólo no reciben nuevos guiones, sino que no pueden rodar nada hasta que vuelvan y lleguen a un acuerdo justo, no con un sindicato, sino con los dos”.

Zora Bikangaga, también miembro de ambos gremios, señaló que la protesta del viernes había sido “vigorizante” y que había servido como testimonio de que los problemas a los que se enfrentan los guionistas son “generalizados en toda la industria”.

Aunque el modelo de negocio de la industria ha experimentado grandes cambios en las décadas transcurridas desde la última huelga, los actores dicen que sus tarifas y contratos no han evolucionado para adaptarse a la inflación y otros cambios.

“Utilizan la economía colaborativa como una forma de decir: ‘Así es como puedes ser más independiente’, cuando en realidad lo que hace es disminuir el valor y la fuerza del trabajo organizado”, dijo el actor Ron Song, que apareció en “Jury Duty” de Amazon Freevee, nominada esta semana a cuatro premios Emmy.