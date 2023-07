Presidente surcoreano realiza sorpresiva visita a Ucrania

KIEV, Ucrania (AP) — El presidente surcoreano Yoon Suk Yeol realizó el sábado una visita sorpresiva a Ucrania, en una aparente demostración de apoyo ante lka invasión rusa del país.

El despacho de Yoon informó que el mandatario viajó a Ucrania con su esposa, Kim Keon Hee, tras un viaje a Lituania para una cumbre de la OTAN y luego a Polonia. Es la primera vez que el presidente surcoreano visita Ucrania desde que Rusia lanzó su invasión hace casi 17 meses.

Yoon pasó por Bucha y Irpin, dos pequeñas ciudades cerca de Kiev donde se hallaron cadáveres de civiles en las calles y fosas comunes tras la retirada de las fuerzas rusas. Colocó una ofrenda floral en un monumento a las víctimas de la guerra.

El líder surcoreano tenía programada una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, indicó en una declaración el asesor de prensa de la presidencia surcoreana, Kim Eun-hye.

Corea del Sur se ha sumado a las sanciones internacionales contra Rusia y le ha otorgado a Ucrania asistencia humanitaria y financiera. Sin embargo no le dado armas, siguiendo con su política de no dar armas a países involucrados en conflictos.

Hace unos días Yoon, en respuestas escritas a preguntas enviadas por The Associated Press, aseguró que “se están gestionando” los pedidos de Ucrania por equipos de desminado, ambulancias y otros materiales no bélicos.

Indicó que Corea del Sur ha dado apoyo para reemplazar la Represa de Kakhovka, que fue destruida el mes pasado. Los gobiernos ruso y ucraniano se acusan mutuamente de haber volado la represa, pero la evidencia sugiere que Rusia tendría más motivos para causar inundaciones, malograr cosechas y amenazar los suministros de agua potable en esa zona disputada de Ucrania.

“El gobierno de la República de Corea está firmemente comprometido a sumarse activamente a Estados Unidos y otras democracias liberales en los esfuerzos internacionales por defender la libertad de Ucrania”, dijo Yoon en su respuesta escrita a AP.

En una visita a Corea del Sur en enero, el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg le pidió al país dar apoyo militar directo a Ucrania, afirmando que Kiev está urgida de armas para defenderse de la invasión rusa.

En mayo, cuando Yoon se reunió con la primera dama ucraniana Olena Zelenska en Seúl, el mandatario prometió aumentar la ayuda no letal a Ucrania. El portavoz de Yoon, Lee Do Woon, dijo en ese entonces que Zelenska no pidió armas en su conversación con Yoon.

Desde que empezó la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Corea del Sur ha logrado acuerdos por miles de millones de dólares para suministrar tanques, howitzers, jets y otras armas a Polonia.

Un funcionario estadounidense indicó en noviembre que Estados Unidos accedió a comprar 100.000 piezas de artillería de manufactureros surcoreanos para dárselos a Ucrania, aunque los surcoreanos dicen que esas municiones iban para reemplazar las reservas norteamericanas.