CDMX se estanca en manejo de residuos mientras busca reducción de plásticos

La Ciudad de México se plantea la reducción del 78% en la contaminación plástica para 2040; sin embargo, a pesar de que la industria ve con buenos ojos las metas, organizaciones como la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC) subrayan que primero se debe avanzar en la gestión de residuos, materia en la que afirman, la capital “se ha visto muy rebasada”.

“No ha resuelto la raíz del problema, se están tratando de crear acciones que ayuden a minimizar los retiros plásticos; pero no nada más debiera aplicarse a un solo material, tenemos varios residuos dentro de los vertederos, esto parece ser basura, pero en realidad son materiales que se pudieran recuperar”, explicó a Publimetro Susana Hernández, directora técnica de la ANIPAC.

De acuerdo con cifras oficiales, en la CDMX solo el 32% (4 mil 100) de las 13 mil 149 toneladas que se generan todos los días son reaprovechadas mediante reciclaje, para hacer composta y en la creación de combustibles alternativos.

No obstante, en el caso de los plásticos, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) estima que el 20% de los desechos diarios son de este material y aunque el 97% se recolectan, solo el 24% logra reciclarse.

Es un hecho que muchos capitalinos no separan su basura apropiadamente y dejan la tarea en recolectores y pepenadores. Sin embargo, más allá de la separación, el mal manejo de residuos propicia que cerca de la mitad de los residuos generados en los hogares de los capitalinos terminen en coladeras, propiciando inundaciones, focos de infección e impactando en el medio ambiente.

“Se tiene que priorizar la educación de la separación, es lo primero, porque dicen que no contamos con la infraestructura, y hay mucha gente de los camiones que sigue separando. Lo importante no es que no llegue a un vertedero, sino que haya centros de transferencia o puntos de acopio en donde los residuos se puedan incorporar y recuperar los plásticos, el cartón, el vidrio”.

— Susana Hernández, directora técnica de la ANIPAC.