Hollywood entra en una guerra tras la pandemia y la revolución del streaming

NUEVA YORK (AP) — Para tener una idea de cuánta animosidad hay en Hollywood en estos días, basta con ver cómo respondió Ron Perlman a reportes de que los estudios tienen como objetivo prolongar la huelga lo suficiente como para que los guionistas pierdan sus hogares.

Perlman, el corpulento actor de voz grave de “Hellboy”, se inclinó hacia la cámara en un video en vivo de Instagram, eliminado desde entonces, para desahogar su ira. “Escúchame (grosería)”, dijo Perlman. “Hay muchas maneras de perder tu casa”.

Tres años después de que la pandemia paralizara Hollywood, la industria del cine y la televisión se ha detenido nuevamente. Esta vez, sin embargo, la industria está involucrada en una amarga batalla sobre cómo el streaming, después de avanzar rápidamente durante los últimos años, ha trastornado la economía del entretenimiento.

Después de haber capeado lo peor de la pandemia, Hollywood ahora está completamente en guerra. Decenas de miles de miembros del Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés) se unieron al paro la semana pasada, sumándose a los 11.000 integrantes del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos que han estado en huelga desde mayo, en el enfrentamiento se volvió nuclear justo a tiempo para el estreno de “Oppenheimer”. Mientras los actores y guionistas en huelga se movilizaban para protestar frente a los estudios y las oficinas de los servicios de streaming, Matthew Belloni de Puck escribió: “La ciudad se está quemando hasta los cimientos”.

“No se puede cambiar el modelo de negocio tanto como ha cambiado y no esperar que cambie también el contrato”, dijo Fran Drescher, presidenta del SAG-AFTRA, en una vehemente rueda de prensa en la que anunciaron la huelga. “No vamos a seguir haciendo cambios incrementales en un contrato que ya no respeta lo que está sucediendo en este momento con este modelo de negocio que se nos impuso”.

"¿Qué estamos haciendo?”, añadió. "¿Moviendo muebles en el Titanic?”.

El desastre también se avecinaba en Hollywood cuando el COVID-19 cerró las salas de cine en marzo de 2020, vació los estudios de televisión y frenó toda la producción. La recuperación aún está en curso. Apenas este fin de semana, una de las primeras grandes producciones cinematográficas afectadas por la pandemia, “Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One” (“Misión: Imposible sentencia mortal - Parte uno”), se estrenó. Y tuvo una apertura grande pero no taquillera. Parte del Hollywood anterior a la pandemia aún no ha regresado, la taquilla se mantiene entre un 20 y un 25% por debajo del ritmo previo a la pandemia.

“Hemos hablado sobre las fuerzas disruptivas en este negocio y todos los desafíos que enfrentamos, la recuperación del COVID que está en curso. No ha vuelto por completo”, dijo el jueves el presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger. “Este es el peor momento del mundo para aumentar esa interrupción”.

Aunque muchas de las demandas de SAG-AFTRA y el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos son de larga data, gran parte de la disputa actual cobró fuerza en los días desordenados de la pandemia. Se produjo una carrera digital hacia el streaming, ya que los estudios, en muchos casos, se apresuraron a crear a sus competidores para Netflix. El crecimiento de suscriptores se convirtió en la principal prioridad.

Rahul Telang, profesor de la Universidad Carnegie Mellon y coautor del libro “Streaming, Sharing, Stealing: Big Data and the Future of Entertainment” (sobre servicios de streaming y entretenimiento), dice que toda una era de cambios se condensó en dos años.

“Lo que está sucediendo en este momento tenía que suceder. Con el streaming, todo el negocio se alteró”, dice Telang. “Entonces, naturalmente, se están quejando: ‘Necesitamos nuestra parte justa’. Pero, ¿cómo decides qué es una parte justa? Tiene que haber transparencia sobre de dónde viene el dinero y hacia dónde va. Hasta que esto se resuelva, este problema seguirá surgiendo”.

La última vez que los actores y guionistas estuvieron simultáneamente en una huelga, en 1960, los gremios establecieron pagos de regalías (también llamados ingresos residuales) por repeticiones de películas y episodios de televisión, entre otras protecciones históricas. Si esa huelga ocurrió al comienzo de la era de la televisión, esta hace lo mismo con la era del streaming.

Pero el streaming, especialmente cuando las empresas guardan recelosamente sus cifras de audiencia, no ofrece una métrica fácil como la taquilla o los ratings de televisión para establecer regalías, una parte fundamental de cómo los guionistas y actores se ganan la vida. SAG-AFTRA busca un pequeño porcentaje de los ingresos de los suscriptores, con datos medidos por un tercero, Parrot Analytics.

La Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP por sus siglas en inglés), que negocia en nombre de los estudios, no ha accedido a eso, pero dice que los estudios han ofrecido a los actores “salarios históricos y aumentos de regalías”, junto con aportes a pensiones y otras protecciones.

Mientras tanto, los actores comparten imágenes de sus miserables pagos de regalías por éxitos de streaming. Kimiko Glenn de “Orange Is the New Black” de Netflix publicó un clip de pagos residuales por un total de 27,30 dólares.

“Solías poder trabajar en un programa de televisión, un programa y estabas bien para el resto del año por los pagos residuales”, dijo la actriz Nachayka Vanterpool en uno de los mítines de los actores en huelga. “Y luego viene el streaming y obtienes cheques residuales de 20 centavos. Eso te impacta”.

Cada vez más, parece que todos perdieron en la llamada guerra del streaming que entró a una hipervelocidad durante el COVID-19. Desde que Wall Street comenzó a desinteresarse el año pasado porque las cifras de suscripción son el punto final, la mayoría de las compañías de medios han sufrido caídas en las acciones. El mensaje de Wall Street se convirtió en: Muéstranos las ganancias.

Al mismo tiempo, el impulso hacia el streaming ha acelerado la desaparición de la televisión tradicional y sus ingresos basados en anuncios. Eso llevó a analistas como Michael Nathanson de MoffettNathanson a revisar un negocio de entretenimiento fragmentado y pronosticar una segunda mitad del año “aterradora” para las compañías de medios.

Con la televisión tradicional cada vez más erosionada por el streaming, muchos estudios han recortado costos. Disney, Warner Bros. Discovery y Netflix redujeron puestos de trabajo durante el último año y medio. La rentabilidad del streaming se ha mantenido esquiva. The Walt Disney Co. dice que Disney+ llegará allí en el otoño de 2024. WarnerBros. Discovery, que ha dado el paso extremo de enlatar producciones terminadas para remodelar su estrategia de streaming, dice que Max comenzará a ganar dinero este año.

Muchos ahora se preparan para un paro prolongado que, si continúa hasta septiembre, tendría un gran impacto en la programación televisiva de otoño y los festivales de cine (Venecia, Telluride, Toronto) que lanzan a los contendientes a los premios de la temporada. Drescher dijo que “no podía creer” lo distanciados que están su sindicato y la AMPTP.

Ronny Regev, quien escribió el libro sobre la fuerza laboral en la industria “Working in Hollywood: How the Studio System Turned Creativity into Labor”, cree que esta huelga podría desarrollarse de manera similar al paro de 1960, cuando los actores estuvieron en paro durante aproximadamente un mes, pero la huelga de escritores se prolongó.

“Odio mencionar el cliché, pero la historia se repite”, dice Regev. “Al igual que en 1960, hay muchas posibilidades de que los actores lleguen a un acuerdo antes que los guionistas. Ahora estamos tratando con empresas muy diferentes. Estos son conglomerados que tienen otros negocios. No estoy seguro de si (el presidente de Amazon, Jeff) Bezos realmente se preocupa”.

También hay diferencias que favorecen a los escritores. En 1960, la huelga del SAG (cuyo presidente era el entonces demócrata Ronald Reagan) recibió una oposición feroz de algunos otros gremios, incluida la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales (IATSE por sus siglas en inglés), que representa a los trabajadores técnicos. Esta vez, los actores y escritores cuentan con un apoyo casi universal en todos los gremios. El IATSE, en particular, está listo para negociar su propio contrato nuevo el próximo año.

“La urgencia de este momento no puede ser exagerada. Nuestra industria se encuentra en una encrucijada, y las acciones que se tomen ahora afectarán el futuro de las relaciones laborales en Hollywood y más allá”, dijo Matthew D. Loeb, presidente de IATSE, en un comunicado. “Su lucha de hoy presagia nuestra lucha de mañana”.

Las cabezas más frías podrían prevalecer. Perlman, por su parte, se disculpó después por haberse enfadado tanto. Imploró al ejecutivo del estudio que encontrara “un grado de humanidad”.

“No todo se debe tratar de su (grosería) Porsche y sus (grosería) precios de las acciones”, dijo Perlman. “Tiene que haber dignidad si vamos a sostener un espejo y reflejar las experiencias humanas, que es lo que hacemos como actores y guionistas”.

