Lundgaard gana por primera vez en la IndyCar; se lleva la carrera en Toronto

El piloto de Rahal Letterman Lanigan Racing, Christian Lundgaard celebra frente a su equipo tras la victoria en la Honda IndyCar en Toronto el domingo 16 de julio del 2023. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) AP (Frank Gunn/AP)

TORONTO (AP) — Christian Lundgaard no podía esperar para rasurarse el bigote y decidió rasurarse ahí mismo en la calle de la victoria en el Honda Indy Toronto.

Lundgaard inició desde la posición de honor y aprovechó los problemas que tuvo el líder de la clasificación de la IndyCar Alex Palou para llevarse la victoria el domingo. Fue su primera victoria en la serie y con lo que llegó a su fin el pacto con su mejor amigo de seguir creciendo su bigote hasta que subiera al podio de la IndyCar.

Lundgaard dijo estar feliz de rasurarse.

“Pero no lo he visto, entonces no sé cómo se ve”, admitió el danés de 21 años mientras se frotaba el labio superior durante la conferencia de prensa. “Tendré que esperar”.

Lundgaard se quedó con la pole el sábado en medio de un resbaloso circuito callejero en Exhibition Place de Toronto por la lluvia. Hijo del campeón del rally europeo 2000 Henrik Lundgaard, el piloto de segundo año aprovechó sus conocimientos en el manejo todoterreno para asegurar salir en el primer puesto.

Tras la clasificación creyó que no tendría el auto más veloz en la carrera. Pero finalmente dijo que mantuvo el control de principio a fin.

“Batallamos, especialmente en la super pistas”, admitió Lundgaard, quien lideró en 53 de las 85 vueltas. “Vamos hacia adelante aunque no tenemos el ritmo o rendimiento en las super pistas. Es significa que vamos a estar bien en otros lados y lo demostramos hoy".

Palou fue segundo a pesar de que inició 15mo y a pesar del daño a alerón delantero en casi 20 vueltas. Colton Hertha fue tercero.