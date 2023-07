Paseo de las hormigas abre disputa entre comerciantes y alcaldía Azcapotzalco

La tensión en la alcaldía Azcapotzalco crece por la intención de las autoridades de remover a los comerciantes que se encargan de los 400 locales semifijos del Paseo de las hormigas, donde cientos de vendedores denuncian atropellos y acusan al gobierno local de querer desalojarlos para poner en su lugar a ambulantes que simpatizan con la alcaldesa del Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Saldaña.

Durante la noche del 17 y madrugada del 18 de julio, el gobierno de la alcaldía intentó realizar un operativo para retirar a los comerciantes que fueron ubicados en la calle Jerusalén en 2020, durante la administración del partidario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Vidal Llerenas.

Minutos antes de la medianoche, decenas de personas recogían su mercancía y vigilaban ante la presencia de tractores y plataformas que estaban estacionados en las cercanías.

Vehículos que pretendían usarse en el desalojo. Foto: Diego Rodríguez.

Lo anterior y una fuga de información, propició que durante las primeras horas del 18 de julio decenas de personas bloquearan cruce de las calles 22 de Febrero y Nueva Jerusalén armados con palos y piedras para evitar el desalojo.

Bloqueo de comerciantes del Paseo de las hormigas. Foto: Diego Rodríguez.

«Cada casetita tiene una familia que de ahí se sostiene, tenemos discapacitados, gente de la tercera edad, madres solteras y no tenemos otro otro recurso más que ese, el trabajar y no se vale que nada más como autoridad vengan y digan “ya me estorban y se van”», relató una comerciante afectada a los reporteros de Publimetro.

Los comerciantes colocaron barricadas para evitar el desalojo. Foto: Diego Rodríguez.

Según la presidenta de la mesa directiva del Paseo de las hormigas, Flor Rivera, las autoridades estaban decididas a removerlos con entre 10 y 12 plataformas, montacargas, cerca de 500 elementos de la policía metropolitana y 250 trabajadores de las áreas jurídica, de Participación Ciudadana y de Protección Civil de la alcaldía.

Sin embargo, aunque el operativo no se llevó a cabo, destapó las discrepancias que existen entre los comerciantes que fueron reubicados de la avenida Azcapotzalco a la calle Jerusalén por la administración de Llerenas, y el gobierno que encabeza Saldaña Hernández.

Los comerciantes comentaron que de forma unilateral y sin previo aviso la alcaldía que encabeza Saldaña Hernández pretendía desalojarlos, sin proyecto alterno ni diálogo, escudándose en el vencimiento del comodato que les otorgó la pasada administración y la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO).

Rivera explicó a este medio que la hostilidad de la alcaldía subió de nivel luego de que se publicaron nuevos lineamientos para la operación de mercados móviles en la modalidad de tianguis, bazares y complementarios el 19 de octubre de 2022 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, pues a partir de entonces las alcaldías ya no fungen como intermediarios y es solo tarea de la SEDECO otorgar permisos.

No obstante, puntualizó que no está actualizado el comodato, pero sí cuentan con el visto bueno de la SEDECO, aunque la alcaldía insista en retirarles el comodato indefinido que les otorgó el gobierno anterior, mismo que aseguró, por ley, debe mínimo 10 años, y agregó que los comerciantes tampoco pueden volver a ser reubicados en un plazo menor a cinco años.

“No está actualizado, esa es la diferencia. Entonces ellos salen en esa parte y quieren retirarnos el comodato, documento que viene indefinido, no tiene una vigencia, damos por entendido que por ley, pues mínimo deben de ser 10 años”. — Flor Rivera, presidenta de la mesa directiva del Paseo de las hormigas.

La presidenta del Paseo de las hormigas señaló que el gobierno de la alcaldía inició un juicio administrativo y pegó resolutivos en los puestos, pero nunca les informó del juicio, y les negó la audiencia. No obstante, indicó que varios comerciantes consiguieron suspensiones del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX a dicha resolución de desalojo.

“Lo único que pedimos es que no trate con respeto, esos locales fueron hechos para dignificar la ambulantaje, dejamos de ser ambulantes”. — Flor Rivera.

La versión de las autoridades

Publimetro conversó con fuentes cercanas a la alcaldía que de manera extraoficial detallaron que el problema de los puestos semifijos surgió cuando Llerenas hizo su proyecto de de reestructuración del Centro Histórico por lo que reubicaron a los comerciantes en la calle Nueva Jerusalén, lo que molestó a vecinos de la zona.

Entre las molestias que provocó el corredor comercial, según relataron, está el hecho que se tapó un área en la que circulaban varias rutas de autobuses, y se ocupaba para hacer ejercicio al aire libre.

Asimismo, señalaron que los puestos fomentan fauna nociva y que después de la pandemia algunos quedaron abandonados o en desuso. También indicaron que en las cercanías hay consumo de drogas, personas en situación de calle y hechos delictivos.

De acuerdo con los testimonios recabados del lado del gobierno local, la alcaldía asegura ser dueña de los puestos, uno de los principales argumentos para el retiro de los pues abandonados o que no abren diariamente y obstruyen la movilidad. En este sentido, este medio constató que son varias decenas de pues los que permanecen cerrados.

Paseo de las hormigas. Foto: Diego Rodríguez.

Locales cerrados en el Paseo de las hormigas. Foto: Diego Rodríguez.

Cabe aclarar que Publimetro buscó una declaración oficial de las autoridades de la demarcación; sin embargo, la alcaldía se reservó sus comentarios sobre el conflicto y aclaró que buscará el diálogo con los inconformes para la resolución del mismo.

Control del comercio informal, una piedra en el zapato

En la CDMX, los conflictos entre comerciantes, ambulantaje, puestos semifijos, vecinos y autoridades locales no son un tema aislado, ocurre en todas l alcaldías y muchas veces dicho descontrol se asocia al capital político de los gobernantes, que intercambian favores para conseguir influencia en la urnas.

Actualmente, los gobiernos locales realizan operativos de retiro de comerciantes en vía pública, enseres y puestos semifijos. No obstante, estos no siguen los mismos criterios en todo el territorio, ni con todos los comerciantes. Además de Azcapotzalco, las alcaldías como Coyoacán y Cuauhtémoc realizan operativos contra el comercio informal.

En demarcaciones como Benito Juárez, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo los comerciantes ambulantes dicen ser extorsionados por funcionarios públicos. Vecinos de Venustiano Carranza reportan cobro de piso e invasión de ambulantaje. En la Cuauhtémoc denuncian atropellos por actos de “limpieza social”; mientras que en Iztapalapa existen quejas por obstrucción de vialidades del comercio informal.

