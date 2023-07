Maestra agredida por padres de niño en escuela de Cuautitlán Izcalli teme por su vida

Luego de que se viralizara en redes sociales el video en donde una maestra fue agredida por padres de niño en escuela de Cuautitlán Izcalli, Estado de México (Edomex), la docente reveló cómo sucedieron los hechos.

A través de una entrevista en Milenio TV, Brenda, la maestra agredida, contó la manera en que los padres de uno de los alumnos del kínder la agredieron sin motivo alguno el pasado 17 de julio.

“Me dicen que quieren hablar con la directora o alguna maestra, nunca dicen el motivo de por qué; la directora me pide que los atienda porque estaba ocupada... el papa ingresó, la mamá me dio una cachetada y me comienza a jalar el cabello”, mencionó Brenda.

La maestra aseguró que el pequeño se reía mientras su mamá la arrastraba por todo el patio del colegio ubicado en Cuautitlán Izcalli.

“La mamá no me decía el motivo hasta que el papá se dio cuenta de que la señora de la cocina iba a pedir ayuda, en ese momento le saca la pistola y se la pone en la cabeza para amenazarla; después me hincan frente a su hijo para hacerme que le pidiera perdón, bajo las amenazas lo miré a los ojos y le pedí perdón, la señora me suelta y se sale con su hijo”, dijo la docente

La maestra reveló que tras lo ocurrido ella fue al salón a ver a los otros niños que se encontraban muy asustados, y en ese momento el señor va detrás de ella y frente a los alumnos de kínder la sigue amenazando diciendo que la iban a matar porque ya sabía quién era.

Brenda confesó que teme por su vida tras las amenazas de los padres de familia del alumno y aseguró que no descansará hasta que ambos sean detenidos, ya que son un peligro para su hijo y la sociedad; ya presentó una denuncia ante la Fiscalía.