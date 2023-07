AMP.-UE.-Lula dice que Mercosur hará llegar su respuesta a UE "en dos o tres semanas" e insiste en que ambos deben ceder

BRUSELAS, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, ha indicado que Mercosur hará llegar a la UE "en dos o tres semanas" su respuesta a la carta adicional al acuerdo trasladada por los Veintisiete y ha confiado en que será de su agrado, al tiempo que ha advertido que en una negociación ambas partes tienen que ceder.

En rueda de prensa al término de su viaje a Bruselas para la cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el mandatario brasileño ha vuelto a afear a los Veintisiete su "carta agresiva", insistiendo en que dos socios estratégicos "no discuten con amenazas sino con propuestas".

Así las cosas, ha indicado que Brasil, en su calidad de presidencia de turno de Mercosur, ha elaborado una respuesta que está discutiendo con los otros tres países miembro --Argentina, Paraguay y Uruguay-- y se la hará llegar a la UE "en dos o tres semanas". En su opinión, "la UE estará de acuerdo".

La Comisión Europea, que habla en nombre de los 27 en materia comercial, presentó a Mercosur el pasado marzo una propuesta precisa para el mecanismo que la UE quiere añadir al marco del principio de acuerdo anunciado en 2019 --y bloqueado desde entonces-- para reforzar las salvaguardas en materia de sostenibilidad, en especial para proteger la Amazonia de la deforestación.

Lula ha vuelto a insistir en que los países europeos no pueden dar lecciones a Brasil en materia medioambiental dado su compromiso con la protección de la Amazonia, al margen de cualquier acuerdo internacional. "Este es un compromiso del Gobierno de Brasil, no necesitamos que la UE, Estados Unidos o China nos lo diga".

También ha querido dejar claro que igual que Francia quiere defender "con uñas y dientes su patrimonio productivo" Brasil desea hacer lo propio y que si Estados Unidos o la UE no quieren hacer inversiones en la región, "hay gente que quiere". "Estamos en la era de la competitividad y América Latina es un mercado muy importante para Europa", ha advertido, incidiendo en que "la riqueza de la negociación es que alguien tiene que ceder".

Con todo, tras su paso por Bruselas y las conversaciones mantenidas, ha asegurado que es "muy optimista" de que habrá acuerdo antes de que acabe el año y ha consideraro que sería bueno que ocurriera bajo la presidencia española de la UE y la brasileña de Mercosur. Tanto Von der Leyen como el Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, apuntaron el martes al objetivo de cerrarlo este año, algo que comparte también el Gobierno español.

LA CUMBRE, UN ÉXITO

Lula no ha dudado en tildar de éxito la cumbre entre la UE y la CELAC, felicitándose en particular del interés demostrado por los países europeos por el otro lado del Atlántico. "Pocas veces he visto tanto interés político y económico de los países de la Unión Europea en América Latina", ha admitido.

El presidente brasileño lo ha atribuido probablemente a "la disputa entre Estados Unidos y China, las inversiones de China en África y América Latina, la nueva Ruta de la Seda y la guerra" en Ucrania, pero se ha felicitado del interés demostrado por la UE de invertir en la región, como lo demuestra el compromiso de 45.000 millones de euros anunciado durante la cumbre.

"Tenemos que aprovechar esta oportunidad", ha defendido, asegurando que regresa a Brasil "feliz porque conseguimos un interés y un intento muy grande de restablecer de forma más madura las relaciones con la Unión Europea".