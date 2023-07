Trabajadores de la salud denuncian opacidad en transición a IMSS-Bienestar en CDMX

Más de mil médicos, enfermeros y trabajadores de la salud en la Ciudad de México denuncian discriminación y violaciones a sus derechos laborales en el traspaso de los servicios de la Secretaría de Salud (SEDESA) al IMSS-Bienestar.

Luego de que el 17 de julio, trabajadores adscritos a la SEDESA realizaron cerca de 12 bloqueos en distintas vialidades por su incorporación al modelo del IMSS-Bienestar, anunciado por el gobierno capitalino a mediados de junio, un contingente representativo de los más de mil trabajadores inconformes, acudió al Congreso de la CDMX a levantar la voz por lo que califican como una transición llena de opacidad.

Acompañados por los legisladores locales Royfid Torres (Movimiento Ciudadano) y Federico Chávez (Partido Acción Nacional), médicos, enfermeros y trabajadores administrativos del sector salud dirigieron sus exigencias a Martí Batres; la titular de la SEDESA, Oliva López y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que se transparenten los acuerdos y condiciones de la transición.

Muchos de los trabajadores inconformes con la poca transparencia llevan entre 10 y 20 años de servicio ininterrumpido, aseguran que los gobiernos local y federal no están respetando la antigüedad de los empleados de los 32 hospitales y los 256 centros de salud de la CDMX.

— Juan Carlos May, enfermero del Hospital General Iztapalapa.

Pese a que la administración que encabeza Martí Batres ha reiterado que la transición beneficiará a los trabajadores, estos señalan que históricamente no se les han otorgado las prestaciones que gozan los empleados designados como base con dígitos sindical; y que en las mesas de trabajo de la transición, encabezadas por la SEDESA y el IMSS-Bienestar, no les aclaran las condiciones laborales.

Sostienen que a poco más de un mes de que comience la transición (el próximo 1 de septiembre), las autoridades no les informan sobre tabuladores de salarios, prestaciones y, además señalan que les incluyen conceptos ambiguos y perjudiciales para sus plazas de trabajo como la “polivalencia”.

“No se nos han dado a conocer los lineamientos como tal, no tenemos los que ya están publicados el convenio, no lo conocemos, no conocemos los sueldos, los tabuladores, las prestaciones, si es que va a haber, toda esa información”.

— Raquel Ortega, trabajadora del sector salud de la CDMX.