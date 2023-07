“La que me tiene miedo es usted”, Edy Smol reta a Xóchitl Gálvez a un debate público

Edy Smol se ha posicionado como uno de los principales críticos de moda en el país a través de programas de televisión y redes sociales; sin embargo, en los últimos meses ha destacado más por su simpatía con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y ahora, en medio de la efervescencia de la designación de candidatos a la presidencia, retó a la aspirante Xóchitl Gálvez a un debate público.

La senadora por el PAN y principal carta de la oposición para competir contra Morena en el 2024 ha ganado simpatía, sobre todo en redes sociales, también alimentada por la discusión que ha sostenido con el mandatario mexicano, aunque no ha expuesto sus ideas y argumentos frente a otro de los aspirantes a la presidencia.

A través de redes sociales, el “gurú de la moda” acusó a Gálvez de esconderse, por lo que la exhortó a que cumpla su promesa de tomarse un café con él y sostener un debate público.

Asimismo, indicó que no es el mandatario mexicano quien le tiene miedo, como ella aseguró, sino que Xóchitl Gálvez es quien le tiene miedo a él, Edy Smol.

“A ver si deja de esconderse y le pone fecha; hora , lugar al debate público con medios, aquí la esperamos Xóchitl Gálvez, usted dijo que López Obrador le tenía miedo, pues yo a usted le demuestro que mientas no acepte su propia invitación a un café la que me tiene miedo es usted”, expresó Smol en su cuenta de Twitter.

A ver si deja de esconderse y le pone fecha; hora , lugar al debate público con medios , aquí la esperamos @XochitlGalvez , usted dijo que @lopezobrador_ le tenía miedo, pues yo a usted le demuestro que mientas no acepte su propia invitación a un café ☕️ la que me tiene miedo es… https://t.co/RxPCSxjXRo pic.twitter.com/VPjgVawB2B — 💭EDYSMOL (@EdySmol) July 18, 2023

El “gurú de la moda” recordó que Gálvez le invitó un café después de que ella dijera en un video que los gobiernos del PAN y el PRI habían abusado, en detrimento de la ciudadanía, por lo que en su momento fue aplaudida incluso por los simpatizantes de López Obrador.

“Aquí está el tema del café y el debate con Xóchitl Gálvez. Esto es de lo que me ofreció platicar, porque este fue el tweet original, ella habla de la corrupción de otros, dice qué hay que tener “Mea culpa” entonces que salga y ahora hable de su “Mea culpa” por algo le acepte la invitación al café que me hizo para debatir, ella se empinó a los del frente en este video, pero no dijo nada de lo suyo y los contratos con el gobierno mientras ella estaba y está en el servicio público en activo”, dijo.