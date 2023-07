Inseguridad en cajeros, vía pública y transporte ponen los nervios de punta a la población

La preocupación por la inseguridad en las ciudades prevalece entre la población de 18 años y más, según el Estudio Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) a junio de 2023, que revela que 62.3% de los participantes expresaron esa inquietud, en particular en situaciones comunes como ir al cajero, transitar por la vía pública o usar el transporte.

El Inegi dio a conocer este miércoles los resultados de la encuesta, que aunque no mostró cambios significativos en comparación con el registro de marzo del mismo año (62.1%), implica que la población no percibe una mejora en el combate a la delincuencia.

Por ciudades, las consideradas más inseguras son: Fresnillo (92.8%), Zacatecas (91.7%), Ciudad Obregón (90.3%), Ecatepec de Morelos (87.6%), Irapuato (87.3%) y Naucalpan de Juárez (87.2%)

En contraste, la gente se siente más segura en: San Pedro Garza García (13.2%), Benito Juárez (19.8%), Piedras Negras (20.0%), Cuajimalpa de Morelos (20.4%), Saltillo (22.2%) y Tampico (23.0%).

Esto contrasta con los discursos de las autoridades, en particular en el ámbito federal, pues mientras afirman que “todo va mejor”, “están trabajando” o que “ahora ya se atienden las causas como nunca”, la realidad que padecen los ciudadanos en su día a día dista mucho.

La ENSU indica que la mayoría de los lugares públicos generan preocupación entre la población, esto es: el 73.0% manifestó sentirse inseguro en los cajeros automáticos ubicados en la vía pública, mientras que el 65.5% reportó inseguridad en el transporte público.

Asimismo, el 57.3% expresó preocupación en relación a la seguridad en bancos y el 54.4% en las calles que frecuentemente utilizan.

Inseguridad en cada esquina

El segundo trimestre de 2023 reveló que un porcentaje considerable de la población mencionó haber sido testigo de diversas conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda, lo que popularmente se conoce como ‘a las puertas de su casa’ .

Los resultados del ENSU indicaron que el 61.5% de los encuestados presenció consumo de alcohol en las calles, seguido por robos o asaltos con un 51.7 %.

Asimismo, el 40.3% informó haber visto venta o consumo de drogas, mientras que el vandalismo en viviendas o negocios fue presenciado por el 39.9% de los participantes.

Otros comportamientos delictivos mencionados incluyeron disparos frecuentes con armas (36.5%), bandas violentas o pandillerismo (24.9%), tomas irregulares de luz conocidas como “diablitos” (14.0%) y robo o venta ilegal de gasolina o diésel, también conocido como “huachicol” (3.4%).

Y ante todos esos delitos, toda la gente prefiere guardar silencio ante el temor de represalias o por la apatía de las autoridades locales para dar seguimiento a una denuncia.

El Inegi celebra en su reporte que en comparación con el segundo trimestre de 2022, se registró una “disminución estadísticamente significativa” del 4.6% en la atestiguación de robos o asaltos, del 3.2% en el vandalismo, del 2.6% en los disparos frecuentes con armas, del 2.5% en bandas violentas o pandillerismo y del 1.2% en la atestiguación de consumo de alcohol en las calles, aunque esto no significa que no tengan temor o que no ocurran los delitos.

Conflictos y conductas antisociales

Los datos sobre conflictos y enfrentamientos mostraron que las ciudades con mayor porcentaje de población de 18 años y más que reportó haber tenido este tipo de situaciones fueron Zapopan con un 62.3%, Cuajimalpa de Morelos con un 53.1 % y Benito Juárez con un 52.0%.

En el boulevard Puerta de Hierro en una reconocida zona comercial de Zapopan, se registró una balacera entre civiles armados y unos escoltas que custodiaban a una persona, lo cual dejo como saldo 5 personas lesionada y una mas fallecida.

Por otro lado, las ciudades con los menores porcentajes de conflictos entre la población fueron Ciudad Nezahualcóyotl con un 13.6%, San Nicolás de los Garza con un 14.9% y Tapachula con un 15.1%.

Cambios en rutinas y hábitos

El temor que siente la población inevitablemente ha obligado a cambiar hábitos, modificar el estilo de vida y en los casos más extremos, hasta mudarse.

Durante el segundo trimestre de 2023, casi la mitad de la población de 18 años y más, que reside en las ciudades objeto de estudio, manifestó haber realizado cambios en sus rutinas debido a la percepción de inseguridad en sus localidades.

El 47.7% de los encuestados afirmó evitar llevar objetos de valor como joyas, dinero o tarjetas de crédito por temor a sufrir algún delito.

Además, el 43.6 % mencionó que ya no permite que sus hijos menores salgan de su vivienda, mientras que el 41.5 % cambió sus hábitos respecto a caminar por los alrededores de su vivienda después de las ocho de la noche.

Otro aspecto afectado por la inseguridad fue la visita a parientes o amigos, ya que el 25.6% respondió haber modificado estas actividades.

Baches, alumbrado y hospitales

Aunque no todo son delitos, también los problemas domésticos o locales son objeto de interés de esta encuesta.

En junio de 2023, el 79.1% de la población de 18 años y más consideró que los baches en calles y avenidas eran uno de los problemas más importantes en su ciudad. Además, el 60.0% mencionó que las fallas y fugas en el suministro de agua potable eran una preocupación y el 58.3% se refirió a la insuficiencia del alumbrado público.

De igual manera, el 41.5 % de los encuestados respondió que los hospitales saturados o con servicio deficiente representaban un problema en sus ciudades.