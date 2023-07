La Policía belga registra el domicilio de una eurodiputada socialista belga por el Qatargate

BRUSELAS, 19 (EUROPA PRESS)

Los registros se han llevado a cabo en "lugares relacionados directamente con ella o con su familia" y han permitido a los investigadores incautarse de documentos y dispositivos electrónicos cuyo contenido será ahora analizado, ha informado en un comunicado la Fiscalía federal.

El mismo comunicado precisa que no se ha realizado ninguna detención durante la jornada de investigación y adelanta que no dará más información sobre el caso para no afectar a la investigación.

El nombre de la eurodiputada apareció en los medios inmediatamente después de que en diciembre del pasado año tuvieran lugar los primeros registros y detenciones, porque se le ha vinculado con el exeurodiputado considerado 'cabecilla' del Qatargate, Pier-Antonio Panzeri, pero Arena siempre ha negado su implicación y, de hecho, no ha sido detenida ni imputada en los meses que lleva abierta la investigación.

Sin embargo, hace unas semanas el entonces juez instructor del caso tuvo que apartarse de la investigación y ser relevado por otra magistrada por un posible conflicto de intereses, después de que el abogado de uno de los imputados alertara de que el hijo del juez y el de la eurodiputada Arena tenían una empresa conjunta.

Según recogen los medios belgas citando el sumario y fuentes de la investigación, cuando la expresidenta de la Eurocámara Eva Kailli, una de las principales imputadas por el 'Qatargate', vio a la Policía registrar su vivienda y detener a su pareja una de las primeras llamadas que realizó fue a Arena.