Ludmila da Silva: "Una final España-Brasil en el Mundial me haría especial ilusión"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Un España-Brasil en la final del Mundial sería muy bonito y me haría especial ilusión. En el caso de España, tienen muchas jugadoras del Barcelona o Atlético, además de Alexia Putellas, está claro que están entre las mejores. Brasil llega también como uno de las grandes favoritas. En los amistosos previos ha dejado muy buenas sensaciones, y creo que va a ser una selección dura para el resto", comentó Ludmila en el marco del acto de fútbol femenino 'Tarjetas que hacen falta' de Visa.

La rojiblanco se refirió a su compatriota Marta, una de las grandes referentes del fútbol femenino mundial y que podría jugar su último Mundial. "Ha sido mi inspiración por donde ha llegado y por todo lo que ha luchado por el fútbol femenino. Marta ha hecho mucho por nosotras y por el fútbol, y sin personas como ella no estaríamos aquí", confesó.

La delantera del Atlético de Madrid no podrá estar en la cita mundialista debido a una grave lesión de rodilla que sufrió en el mes de marzo. "La recuperación está yendo bien gracias a Dios, pero todavía me falta mucho. Ya han pasado cuatro meses, y he empezado la fase con balón, pero hay que ir despacio", explicó.

La internacional pasó todo el tramo final de temporada apartada de los terrenos de juego, algo que fue "muy duro psicológicamente", aunque con el paso del tiempo fue apartando esa "frustración" por no poder ayudar a sus compañeras. "Ahora estoy mucho mejor porque veo que las cosas van bien. Tengo muchas ganas de volver y olvidarme de todas las cosas malas que he pasado", indicó.

Ludmila llegó al Atlético de Madrid hace seis temporadas, club con el que ha ganado dos ligas, una Supercopa de España y una Copa de la Reina. Sin embargo, en la última campaña el irregular inicio de Liga F pesó para no conseguir estar entre las tres primeras y disputar la próxima Liga de Campeones. "Queríamos estar en la Champions, pero creo que fallamos mucho en el inicio de temporada", analizó.

A pesar de ello, la conquista de la Copa de la Reina ante el Real Madrid, convierte la temporada del Atlético en un éxito que las ha "animado mucho". "Nuestro objetivo este año tiene que ser intentar estar en la Champions y ganar más títulos", afirmó la brasileña.

PROTAGONISTA DE UNA CAMPAÑA CONTRA LOS MENSAJES DE ODIO

Ludmila da Silva realizó estas declaraciones durante la presentación de la acción 'Tarjetas que hacen falta', una campaña que lucha contra los comportamientos y mensajes de odio contra las mujeres en el fútbol realizada por 'Visa', empresa de pagos digitales y patrocinador global de la Copa del Mundo.

En la jornada previa al inicio del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, se lanzó esta acción que tiene como objetivo involucrar a los españoles para que muestren su apoyo a todas las deportistas que participan en esta competición, y demostrar así que cómo todos pueden contribuir en la lucha contra la discriminación hacia el fútbol femenino.

'Tarjetas que hacen falta' expone en una pantalla de la Plaza de Callao de Madrid mensajes de odio expresados en redes sociales contra el fútbol femenino. Comentarios de odio que muchas veces son silenciados, siendo solo el 12 por ciento de ellos denunciados por las deportistas implicadas, según el informe elaborado por la asociación 'Women in Football'.

La iniciativa de 'Visa' ha sido invitar a los españoles a convertir esos mensajes negativos en positivos, compartiéndolos bajo el hashtag #TarjetasQueHacenFalta, transformando las tarjetas rojas y amarillas en una gran bandera blanca llena de mensajes de apoyo a la mujer en el fútbol, empezando por la selección española participante en la competición de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

Ludmila da Silva considera que el apoyo al deporte femenino de todo el país es "muy importante". "Estamos en el buen camino aunque tenemos mucho aún por lo que luchar. Yo he recibido este tipo de mensajes diciendo que el fútbol no es un deporte para mujeres. Estos suelen ser anónimos porque vienen de personas que no tienen coraje ni merecen respeto", añadió la delantera colchonera durante su intervención.

Por su parte, el director de Marketing de Visa en España y Portugal, Joao Seabra, cree que el propósito de la empresa es "defender la equidad y la inclusión", así como crear "fuertes conexiones con deportistas, aficionados y comunidades de todo el mundo". "A través de esta campaña buscamos concienciar sobre la importancia de promover la igualdad y la aceptación de las mujeres en este deporte", afirmó.