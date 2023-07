Lula califica de "animales salvajes" a quienes agredieron al juez De Moraes en el aeropuerto de Roma

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

En un encuentro con la prensa en Bruselas antes de concluir la cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Lula ha señalado la necesidad de "castigar severamente" a quienes protagonizan episodios de odio como el que padecieron el juez del Supremo y su familia la semana pasada.

"Necesitamos castigar severamente a las personas que siguen difundiendo odio, como el ciudadano que agredió al juez Alexandre de Moraes en el aeropuerto de Roma. Un ciudadano como ese es un animal salvaje, no un ser humano", ha dicho, según recoge el diario 'O Globo'.

Lula ha subrayado que "el odio surgido durante la campaña electoral tiene que se extirpado" y si bien defiende que cualquiera pueda estar en desacuerdo con otro, "no puede ser agresivo, no puede agredir, no puede faltar al respeto".

"Es posible volver a la civilización, siempre ha sido así. Esa gente que renació en el neofascismo que se practicó en Brasil hay que extirparla, y vamos a ser muy duros con esa gente para que aprendan a ser civilizados otra vez. Queremos paz, trabajo, empleo, educación, salud y vivir bien", ha enfatizado.

El pasado viernes, De Moraes y su familia se encontraban en el Aeropuerto Internacional de Roma tras participar en una conferencia en la Universidad de Siena cuando fueron asaltados por un grupo de tres brasileños, que al grito de "bandido" y "comunista" llegaron a agredir al hijo del juez cuando salió en su defensa.

Después de ser identificados, el martes, la Policía Federal de Brasil ordenó el arresto de estas tres personas. Se trata de un matrimonio y el padre de ella. Los tres están siendo investigados por los delitos de injuria, persecución y desacato a la autoridad, que podrían acarrearles penas de hasta ocho años de cárcel.