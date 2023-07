O.Próximo.- Biden reitera ante el presidente de Israel su apoyo a la solución de dos estados

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Biden ha reiterado su compromiso a mantener la vía de una solución negociada de dos estados al conflicto palestino-israelí, el mejor camino para una paz duradera y justa, y para proporcionar a israelíes y palestinos las mismas medidas de libertad, prosperidad y seguridad", reza un comunicado de la Casa Blanca.

Además, el presidente estadounidense ha enfatizado en la necesidad de "tomar medidas adicionales" para mejorar la situación económica y de seguridad en Cisjordania, de forma que se puedan prevenir "actos terroristas".

Respecto al papel de Israel en Oriente Próximo, ambos mandatarios han coincidido en la necesidad de integrar al país en la región para una mayor paz y prosperidad.

En base a ello, ambos han expresado sus preocupaciones respecto a Irán por su creciente cooperación militar con Rusia, y han acordado coordinarse para prevenir que Teherán consiga la bomba atómica.

También han apuntado que la relación entre Estados Unidos e Israel está basada en "los valores democráticos compartidos", razón por la que también han tratado la cuestión de la reforma judicial impulsada por el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu.

Herzog ha descrito a su homólogo de Estados Unidos como "un verdadero amigo", tanto a nivel personal como de Israel. "Una y otra vez ha demostrado un profundo compromiso con el fuerte vínculo entre Israel y Estados Unidos. Como democracias sólidas, nuestra alianza se basa en valores compartidos y está por encima de cualquier controversia política", ha dicho en su cuenta de Twitter.

Por último, han hablado sobre el desarrollo de soluciones tecnológicas a los desafíos globales como el cambio climático, pandemias o la inseguridad alimentaria.

Herzog también se ha reunido con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, con quien ha conversado sobre los "desafíos regionales", y han expresado su deseo de estrechar aún más los lazos políticos, económicos y de seguridad.

Según una nota publicada por el Departamento de Estado estadounidense, Blinken ha subrayado la importancia de las relaciones con Israel y ha enfatizado "el duradero compromiso con los valores fundamentales y compartidos sobre gobernanza democrática y Derechos Humanos, que desde hace mucho han estado en el centro de la relación bilateral".

"Blinken y Herzog han discutido esfuerzos para avanzar en la integración de Israel en la región y hacer frente al comportamiento desestabilizador de Irán", ha agregado, antes de recalcar que también han tratado "la necesidad de más medidas para reducir las tensiones en Cisjordania".

Por último, Blinken ha hecho hincapié en el "férreo compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel" y el apoyo de la Administración Biden a "esfuerzos concretos destinados a preservar la solución de dos estados para el conflicto palestino-israelí".

PROTESTAS CONTRA LA REFORMA JUDICIAL

En otro orden de cosas, Herzog ha hecho hincapié en que "la democracia israelí es sólida, firme y resiliente", ante las preocupaciones expresadas durante los últimos meses por la propuesta de reforma del aparato judicial, que ha desatado masivas manifestaciones en Israel.

"Mi corazón y mi alma están también en Israel, en un ardiente debate que atravesamos como sociedad. Es un ardiente debate, pero también es una virtud y un tributo a la grandeza de la democracia israelí", ha argumentado el presidente de Israel.

Así, ha incidido en que está trabajando para intentar encontrar puntos de acuerdo entre el Gobierno y la oposición, si bien las conversaciones que estaba mediando entre las partes se encuentran paralizadas y Netanyahu ha seguido avanzando el proceso parlamentario de forma unilateral.

En este sentido, ha argüido que la decisión de Biden de preguntar sobre la reforma durante su reunión no buscaba "molestar" a Israel, sino que era un reflejo de su "profunda preocupación" por la democracia en el país, tal y como ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.

Por ello, ha sostenido que la preocupación por parte de países como Estados Unidos debería ser "otro factor" que los líderes israelíes deberían tener en cuenta a la hora de abordar el caso y otro motivo por el que deberían volver a la mesa de negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre una reforma consensuada.

Los críticos con la reforma judicial argumentan que se trata de un ataque al equilibrio de poderes de Israel, fundamentalmente a las bases en las que se asienta la democracia, ya que concede al Parlamento una influencia inusitada para revocar decisiones judiciales.