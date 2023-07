Portaltic.-Samsung adelanta que los móviles plegables que presentará la próxima semana serán "más delgados y ligeros"

MADRID, 19 (Portaltic/EP)

La compañía coreana celebrará su próximo evento de producto Galaxy Unpacked la próxima semana en Seúl (Corea del Sur), donde se espera que presente su nueva generación de 'smartphones' plegables, con los Galaxy Fold 5 y Galaxy Flip 5, además de otras novedades.

En este sentido, el presidente y director de Mobile eXperience (MX) Business de Samsung Electronics, TM Roh, ha adelantado algunos detalles sobre el diseño de los que se prevé que serán sus nuevos buque insignia.

En concreto, tal y como ha subrayado TM Roh en un comunicado, desde Samsung han "elevado los estándares para la ergonomía plegable de teléfonos inteligentes", ya que han conseguido que sus próximos plegables sean "más delgados y ligeros" en comparación a todos los modelos de sus generaciones anteriores.

Así, el directivo de Samsung ha detallado que, aunque una diferencia de milímetros en el grosor de un dispositivo "puede no sonar como un gran cambio", la reducción de "cada gramo y milímetro" en un dispositivo plegable requiere "un avance de ingeniería".

Con todo ello, TM Roh también ha puntualizado que sus productos deben ser "esenciales, innovadores y armoniosos", y que la identidad de estas tres características está implícita en su último ecosistema de 'hardware' y de 'software'. Asimismo, también ha señalado la importancia de la interconectividad en el ecosistema con sus dispositivos 'weareables', así como las Samsung Galaxy Tab.

No obstante, Samsung compartirá todas los novedades de los nuevos 'smartphones' y otros dispositivos en su 27º evento Galaxy Unpacked bajo el lema 'On the Flip Side', que tendrá lugar a las 13:00 horas (horario de España peninsular) y se podrá seguir en 'streaming' a través de la web de Samsung.