Reseña: Greta Van Fleet se eleva en su nuevo álbum “Starcatcher”

“Starcatcher” (Lava/Republic Records), es el tercer álbum de larga duración de Greta Van Fleet, y la más reciente confirmación de que la historia de amor de la banda con la ampulosidad del rock de la década de 1970 no se ha terminado.

Hemos conocido a Greta Van Fleet desde sus primeras y obvias comparaciones con Led Zeppelin hasta el sitio único galardonado con el Grammy que han reclamado. Ahora aceptamos que este no es meramente un truco de imitación y han crecido.

“Starcatcher” ofrece canciones elevadas y agudas. “Fate of the Faithful” entra a toda marcha de manera inmediata, y “Waited All Your Life” está llena de poderosos golpes, encabezada por la expansiva voz de Josh Kiszka. “You’ve come from so far away! / And do you intend to stay? / Swim to shore / If this is what you’re looking for” (¡Vienes de tan lejos! /¿Y planeas quedarte?/Nada a la orilla/Si eso es lo que estás buscando) entona a todo pulmón Kiszka, con su voz como un instrumento adicional que mueve el compás del sonido de la banda.

Su hermano, el bajista Sam Kiszka, dijo en un comunicado que el álbum representa “regresar a nuestras raíces al mismo tiempo que avanzamos”. Ellos querían algo crudo y salvaje, y lo encontraron. El trabajo ascendente de sus guitarras se mezcla agradablemente con los temas fantásticos y sus letras.

Una cosa es escuchar el trabajo de un músico y otra muy diferente experimentar la visión colectiva de una banda. En el caso de Greta Van Fleet, eso significa construir un universo sónico plantado en la fantasía. La banda sigue invitándonos a absorber la evolución de esa visión.