Rey El Rey entrega este jueves el Premio de Poesía Joan Margarit a Sharon Olds en el Cervantes de Nueva York

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Este galardón es la primera edición de un reconocimiento impulsado por el Instituto Cervantes, la editorial La Cama Sol y la familia del poeta Joan Margarit (1938-2021), para difundir internacionalmente la figura del autor catalán premio Cervantes y premio Reina Sofía de Poesía, entre otros, y celebrar el talento de autores destacados contemporáneos.

El jurado ha decidido por unanimidad otorgar el premio a Olds por "ser un referente dentro de la poesía norteamericana", además de por "su escritura no conformista y genuina".

En su veredicto, el jurado ha destacado también "su compromiso con la verdad y la presencia despiadada de la vida en su poesía, algo que adquiere especial relevancia en tiempos de la cultura de la cancelación y en una época en la que muchos piensan que una máquina puede escribir los mismos poemas que produce el desgarro de lo humano".

Sharon Olds creció en Berkeley (California, EE. UU.), estudió en la Universidad de Standford y se doctoró en Columbia en 1972. Su primer libro de poemas se tituló 'Satan Says', al que le siguió 'The Dead and the Living', con el que obtuvo el National Book Critics Circle Award.

El Instituto Cervantes ha definido su poesía de "personal y mordaz", que describe tanto la vida familiar como los acontecimientos políticos mundiales.

Joan Margarit, en el prólogo de una versión en español de su obra 'Olds Stag's Leap' (El salto del ciervo), afirmaba: "Sé que Sharon Olds es una gran poeta desde hace mucho tiempo, cuando leí por vez primera Satán dice, pero realizar estas versiones ha significado además de leer un buen libro de poemas, un nivel de aprendizaje importante para mi propio oficio de poeta".

En cuanto a la ceremonia, participarán el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; la hija de Joan Margarit, Mònica Margarit; y el fundador de la editorial La Cama Sol, Javier Santiso.

Asimismo, y en representación de la faceta de Sharon Olds como profesora, dos de sus alumnos, DeeSoul Carson y Silvina López Medin, leerán --en inglés y castellano, respectivamente-- algunos de los poemas de la californiana. Por su parte, Mònica Margarit, leerá piezas en catalán.

El Instituto Cervantes ha anunciado que el evento finalizará con la entrega del premio de manos de Felipe VI a la escritora Sharon Olds, quien clausurará el acto con unas palabras de agradecimiento.

Además, como parte de este reconocimiento, el propio discurso de la poeta se integrará en una edición limitada que publicará La Cama Sol, que incluirá obras de arte y poemas, con traducciones al español, inglés y francés.

El galardón, creado por la escultora Cristina Almodóvar es un libro-objeto realizado con técnica mixta --dibujo, escultura e impresión digital-- que une arte y poesía. En palabras de la propia artista, la pieza "va más allá de la representación bidimensional escapando de ella. La poesía hace lo mismo. Trasciende la vida del autor. El nombre y la obra de Joan Margarit traspasan fronteras con este premio".

La entrega del premio se podrá seguir también en directo a través del canal de YouTube del Instituto Cervantes, como ha indicado la propia institución.