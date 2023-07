Toni Bou (Repsol Honda) defiende liderato en el TrialGP de Italia

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

El piloto español de trial Toni Bou (Repsol Honda) afronta este fin de semana la cita del TrialGP de Italia con la intención de defender el liderato provisional en el campeonato y de paso buscar su primera victoria en Sestriere, donde solo ha competido una vez y sin poder subirse a lo más alto del podio.

La sexta ronda de la temporada se celebra en la localidad de Sestriere, tras veinte años de ausencia en el calendario y en una conocida estación de esquí donde Toni Bou buscará un triunfo que le permita afianzarse en lo más alto de este TrialGP.

"Solo he competido una vez en Sestriere y nunca he podido conseguir una victoria a nivel individual en la localidad italiana. Me encantaría inaugurar mi palmarés allí este fin de semana, las competiciones en Italia me suelen gustar mucho así que nuestro objetivo será conseguir el triunfo", comentó en declaraciones facilitadas por el equipo.

"Me planteo ambas citas con muchas ganas, queremos continuar con la buena racha de resultados. Será una competición complicada por la altitud, pero el equipo ha hecho un buen trabajo y daremos nuestro 100%. Es un campeonato muy apretado y será importante no cometer errores", añadió.

Toni Bou llega líder de la clasificación general con 191 puntos tras encadenar cuatro triunfos consecutivos en San Marino y Andorra. El vigente campeón de la disciplina outdoor buscará este fin de semana consolidarse en la primera posición de la general y continuar con su racha de victorias.

La cita italiana será la última antes del parón veraniego, por lo que será importante para ambos pilotos del Repsol Honda Trial Team recoger los máximos puntos posibles para asentar sus posiciones en la general.