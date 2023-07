Familia de notario del Edomex asesinado en centro histórico exige justicia

La fiscalía oaxaqueña dio a conocer que no se trató de un asalto, sino de un ataque directo Foto: ADN Sureste

La familia del notario público 113 del Estado de México, José Ortiz Girón, quien fue asesinado en el centro histórico de Oaxaca, a donde había acudido a presenciar La Guelaguetza, exigió a las autoridades ministeriales de esa entidad que sean detenidos los asesinos.

“Lo que queremos es que se aclare todo esto, no sabemos absolutamente nada, la fiscalía de Oaxaca tiene abiertas unas líneas de investigación, pero todavía es muy prematuro todo. Se están haciendo las investigaciones y no sabemos en qué situación está todo, no queremos meternos mucho tampoco”, dijo Abel Ortiz, hermano del notario.

Te recomendamos: Homicidio de notario público del Edomex en Oaxaca ensombrece festejos de la Guelaguetza

A la petición se sumó la comunidad oaxaqueña de Nezahualcóyotl, municipio donde se encontraba la notaría y donde residía la víctima de 58 años de edad.

“La comunidad oaxaqueña repudia y exige al gobierno del estado de Oaxaca el vil atentado que sufrió nuestro paisano y orgullo oaxaqueño maestro en Derecho Notarial, José Ortiz Girón notario 113 del Estado de México, el que siempre se sentía orgulloso de sus raíces oaxaqueñas, nacido de padres oaxaqueños mixtecos de Santiago Tejupam y que nunca imaginó que en su tierra lo fueran asesinar de la forma más cobarde y vil”.

“Le pedimos a las instancias de la fiscalía del estado que se esclarezca lo más pronto posible y que no quede impune dicho acto de cobardía, y también para que Oaxaca y su máxima fiesta que es La Guelaguetza no quede manchada de sangre de gente honesta y que siempre ponía en alto a su estado qué es Oaxaca”, expusieron los integrantes de la comunidad oaxaqueña radicada en Ciudad Nezahualcóyotl, que es el municipio del país con el mayor número de habitantes de esa entidad.

El alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, también lamentó la muerte de José Ortiz y externo sus condolencias a la familia, amigos y colegas del notario.

Lamento profundamente el deceso de José Ortiz Girón, Notario 113 en #Nezahualcóyotl y con quien tuve oportunidad de convivir y contar con su amistad desde hace varios años. #QEPD 🙏🏼 pic.twitter.com/RwSLUd6Kr3 — Adolfo Cerqueda Rebollo (@Adolfo_Cerqueda) July 18, 2023

La víctima caminaba con otro colega, también del Estado de México, por calles del primer cuadro cuando dos sujetos lo agredieron con armas punzocortantes por la espalda. Murió en el lugar del ataque y los asesinos corrieron de la escena del crimen.

No te puedes perder: Pelea a sillazos y golpes empaña celebración de la Guelaguetza

La fiscalía oaxaqueña dio a conocer que no se trató de un asalto, sino de un ataque directo, porque la víctima tenía todas sus pertenencias consigo, se habría tratado de una venganza personal, según las investigaciones de las autoridades ministeriales.

El cuerpo será trasladado a la Ciudad de México donde será velado la noche de este miércoles y mañana será sepultado en un panteón. La familia también piensa llevar el ataúd a la notaría donde era el titular, la cual está ubicada en la avenida Sor Juana Inés de la Cruz, en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl.