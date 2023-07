Atacan a periodista por defender a su perrita en la colonia Roma

El periodista mencionó que acudió al Ministerio Público con sus heridas como única prueba, situación que resultó inútil, pues la médico legista dijo que no podía certificar sus lesiones. Foto: (Twitter: @paris_martinez)

La tarde de este jueves, el periodista Paris Martínez denunció una agresión de la que fue objeto a manos del dueño y empleados de una tortilleria ubicada en la colonia Roma Sur, en la Ciudad de México.

Mediante su cuenta de Twitter, el reportero narró que después de que su perrita se comiera una bola de masa, fue golpeado por los sujetos que dijeron que era para los pájaros. Pese a que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) se encontraban a unos metros y lo vieron sangrando, sólo se limitaron a preguntarle que si quería una ambulancia.

Hoy, el dueño de una tortillería (esquina Toluca y Coatepec) y sus empleados me golpearon en la colonia Roma Sur, luego de que mi perrita se comió una bolita de masa que arrojaron a la banqueta y que, según ellos, era de los pajaritos... abro hilo @inveacdmx @SandraCuevas_ pic.twitter.com/JLMZKDTlFx — Paris Martínez (@paris_martinez) July 20, 2023

Cuando la ambulancia del gobierno capitalino llegó al lugar, los paramédicos se negaron a llevarlo a un hospital porque no presentaba heridas de gravedad que pusieran en riesgo la vida del periodista, “aunque sangraba profusamente y resulté con golpes y patadas en todo el cuerpo”.

Golpeado y con la nariz fracturada, Paris Martínez tuvo que caminar hasta el Hospital General, donde fue atendido, pero no le quisieron extender un comprobante médico de lesiones, “necesario para presentar una denuncia en el Ministerio Público”.

Este fue el lugar,. Por si quieren dejarles algún comentario para que la gente sepa lo agresivos que son!https://t.co/BsvHAiChOD pic.twitter.com/l5yLsUcWm9 — Noah Olivaw 🌙💜🏳️‍🌈 (@FernandoOlivaw) July 21, 2023

En el post final del hilo de Twitter del periodista mencionó que acudió al Ministerio Público con sus heridas como única prueba, situación que resultó inútil, pues la médico legista dijo que no podía certificar sus lesiones y “me mandó a un hospital del gobierno local para la certificación, sin ella, me aclararon, no van a tomar mi denuncia”.

Hasta el momento ninguna autoridad se ha acercado al periodista para proceder contra los agresores,

En la publicación están ‘arrobados’ la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, las secretarías de Seguridad Ciudadana y Salud, además de la fiscalía capitalina, sólo la cuenta de la Unidad de Contacto del Secretario SSC CDMX contestó al hilo en Twitter de Paris Martínez.