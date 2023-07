Antena 3 Internacional y atresplayer ofrecen una cobertura especial del 23J para los españoles en el extranjero

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Cerca de 2,35 millones de españoles con derecho a voto residen en el extranjero. Para ellos, Antena 3 Internacional llevará a cabo un amplio seguimiento con boletines durante todo el día, así como el programa especial que presentará Vicente Vallés, a partir de las 11:45 AM (México). Además, para analizar los resultados del recuento de votos, 'Antena 3 Noticias' contará con Iván Redondo, Chema Crespo, Carmen Morodo, Pilar Velasco y José Manuel García-Margallo y habrá conexiones en directo con puntos de interés de toda España, de la mano de la tecnología más novedosa para el seguimiento informativo.

Por otra parte, a través de atresplayer, además de la programación de Antena 3 Internacional, la plataforma de vídeo de Atresmedia también ofrecerá la cobertura que ha preparado laSexta, cadena referente en este tipo de eventos informativos en directo.

Además de 'laSexta Noticias', que desplegará a sus equipos en localizaciones clave del país, Antonio García Ferreras se pone al frente de 'ARV Objetivo La Moncloa' y, junto a Ana Pastor, estará pendiente de todo lo que suceda para ofrecer los primeros resultados. A partir de la noche electoral, el análisis correrá a cargo del equipo integrado por los politólogos Sandra León y Pablo Simón y los analistas Ignacio Escolar, Manuel Cobo, Angélica Rubio y Marta García Aller, entre otros.

HORARIOS DE EMISIÓN:

ELECCIONES A3ESPAÑA y EUROPA: 19:45h UK y PORTUGAL: 18:45h MX 11:45h AM | COL 12:45h PM | VEN y CHL 13:45h | ARG 14:45h EE. UU. 13:45h ET / 10:45h PT

ELECCIONES LASEXTAESPAÑA y EUROPA: 18:15h UK y PORTUGAL: 17:15h MX 10:15h AM | COL 11:15h AM | VEN y CHL 12:15 AM | ARG 13:15h EE.UU. 12:15h ET / 9:15h PT