Personas con discapacidad acuden a las urnas: "Es el momento para reivindicar peticiones. Queremos participar"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Personas con diferentes discapacidades acudirán a las urnas este domingo 23 de julio para votar en las elecciones generales. En declaraciones a Europa Press, todos ellos han explicado cómo afrontan esta jornada electoral y han manifestado sus peticiones, ya que consideran que "es el momento para reivindicar" y quieren "participar".

"Afronto las elecciones como cualquier otro ciudadano, es el momento para reivindicar cuáles son nuestras peticiones y qué es lo que queremos para los próximos años. Queremos participar independiente de que tengamos o no una discapacidad. Votar es fundamental. Es el momento para elegir quién queremos que nos represente", ha asegurado a Europa Press la responsable del departamento de Comisión Braille Española y Etiquetado y responsable de la Unidad de Braille en ONCE, Marina Rojas.

A la hora de votar, Rojas (de 31 años) ha explicado que el colectivo tiene a su disposición el 'kit de voto accesible en braille', que se les proporciona a las personas con discapacidad visual o con ceguera total. "Este 'kit' llega a las mesas electorales el día de las elecciones y nos permite votar en igualdad de condiciones", ha afirmado Rojas.

No obstante, ha señalado que, aunque ella no ha tenido "ninguna mala experiencia", alguno de sus compañeros "sí que ha tenido problemas". En este sentido, ha explicado que "muchas veces no se habilita el espacio para garantizar la privacidad y el secreto a voto en el colegio electoral como establece la normativa".

Asimismo, ha indicado que "otra dificultad" es tener que ir "en ocasiones" al colegio electoral ya que, "al llegar el kit a la mesa electoral en lugar de llegar al domicilio de la persona solicitante, hay que ir una vez para recoger el kit y otra para ejercer el voto en la urna". Por ello, ha hecho un llamamiento para que se les proporcione el 'kit' en su domicilio.

Otra de sus demandas pasa por "la incorporación de un código QR en las papeletas", que llevan "un tiempo solicitando". De esta forma, ha subrayado que serían "muchísimo más autónomos, tanto a la hora de ejercer el voto para poder conocer de primera mano toda la información del proceso electoral, como en el proceso para desplazarnos al colegio electoral".

"Si vamos con esa papeleta ya preparada, también nos garantiza tener una mayor autonomía porque no dependemos de otra persona que tenga que ayudarnos a escoger la papeleta del grupo político al que queremos votar, y así también nos garantizan la privacidad. Al final todo se resume en tener las mismas oportunidades y en estar en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos", ha apostillado.

En cuanto a la campaña electoral, ha manifestado que "siempre se puede mejorar". "Hay que ser cercano y ponerse en la piel de los que lo tienen más complicado, no solo para entender la campaña, sino también para leer los programas, que no siempre son accesibles", ha añadido.

Rojas ha pedido a los partidos políticos que concurren a estas elecciones que se tenga en cuenta a las personas con discapacidad, "no solo en el momento en el que se acerca un proceso electoral, sino durante todo el tiempo".

"Que se paren a pensar que hay muchas personas que hoy no tienen igualdad de oportunidades, ni en el empleo, ni en la educación, ni siquiera en su autonomía personal y que si algo nos hace grandes es precisamente la diversidad", ha concluido.

"MI VOTO CUENTA"

Por su parte, Serafín Rodríguez, de 46 años y con una parálisis cerebral de tipo Tetraparesia Espástica, ha asegurado que afronta las elecciones "con muchas ganas" y que es "importante" porque su voto "cuenta". No obstante, ha precisado que cuando se cumple 18 años, "hace ilusión votar, pero ahora ya no".

Sobre la accesibilidad para acudir a los colegios electorales, ha indicado que "son mejor que antes porque están adaptados con rampas y bajadas para las personas con sillas de ruedas". De todos modos, ha señalado que necesitaría "más alcance en los documentos y las mesas más bajitas, para llegar sin ayuda a votar".

Asimismo, ha pedido que los programas electorales sean más fáciles de leer. "Hay muchas cosas que no se entienden para las personas con discapacidad", ha afirmado.

Cristina Isabel Domínguez, auxiliar administrativo de Down España, también reconoce que le hace "muchísima ilusión" votar. "Me encanta esta situación. Cuando voy a votar y deposito el voto en la urna me quedo tranquila, ya he cumplido con el deber que tenía que cumplir", ha afirmado.

En cuanto a su experiencia, ha señalado que "por ahora todo ha sido bueno y positivo". "Las anteriores veces que he ido a votar desde que tengo derecho a voto fueron curiosas porque venían un montón de personas, entre ellas en sillas de ruedas y con otras dificultades, pero aún así todo el mundo votó, así que fenomenal", ha destacado.

Respecto al sistema de votación, ha asegurado que lo entiende "bien", aunque no ha opinado lo mismo sobre los debates electorales o las propuestas de los partidos políticos. "No lo entiendo mucho, porque hay veces que hablan muy deprisa o sus discursos son eternos. Además, las palabras que utilizan son bastante complicadas", ha afirmado.

Por este motivo, ha pedido a los candidatos "hablar de una manera firme y dedicada, pero tampoco que vaya al extremo, es decir, con palabras sencillas y menos rápido, que se entienda".

"NO PODER VOTAR ES DISCRIMINATORIO"

Por su parte, el presidente de la Confederación de Personas Sordas (CNSE), Roberto Suárez, ha señalado que "cualquier ciudadano de España tiene derecho a elegir de manera democrática quien quiere que le represente" como recoge la Constitución Española. Sin embargo, ha explicado que en otros países de Europa "sigue habiendo personas con discapacidad que no tienen derecho al voto". "Esto es discriminatorio", ha denunciado.

En su caso, ha señalado que la parte "positiva" es que las personas sordas designadas para ejercer de presidente/a o vocal durante los comicios pueden hacerlo en condiciones de accesibilidad. Sin embargo, ha indicado que eso "no pasa en todos los colegios electorales".

"Si tienes la suerte de que te toque votar en una mesa donde haya intérpretes de lengua de signos, perfecto. Pero no es lo habitual. Somos muchas las personas sordas que cuando vamos a votar encontramos barreras de comunicación, y eso debe cambiar. La comunicación no puede ser una cuestión de suerte o de casualidad, sino de derechos", ha defendido.

Respecto a que si las campañas electorales o los debates han sido accesibles, ha señalado que "la mayor parte de los mítines acostumbran a incorporar interpretación a la lengua de signos", aunque ha afirmado que "no ocurre así en los vídeos electorales de los diferentes partidos, los cuales pocas veces incorporan subtitulado y muy rara vez están signados".

Las peticiones de Marina, Serafín, Cristina y Roberto se suman a las que han hecho en las últimas semanas diferentes organizaciones, como las personas con discapacidad intelectual de AFANIAS que han pedido que los programas electorales sean en lectura fácil, al tiempo que han puesto en marcha una campaña en la que inciden en la importancia de poder decidir su voto, con el lema 'Vota por ti mismo'.

Por su parte, personas con parálisis cerebral pertenecientes al Movimiento ASPACE han pedido a los partidos políticos que se garantice su participación pública y se asegure su vida independiente tras las elecciones generales mientras que el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha reclamado a los partidos políticos más concreción en sus promesas electorales sobre discapacidad, aunque han celebrado que todos los partidos hayan hecho mención expresa a la discapacidad en sus programas para estos comicios.