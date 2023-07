En México hay 8.6 millones de empleos formales sin salario suficiente para superar la pobreza

En México la economía recupera su ritmo de crecimiento y de creación de empleo, pero la precariedad laboral, los salarios de pobreza y la exclusión crecen a la par. La calidad de los trabajos en México no corresponde con el tamaño, el dinamismo y el potencial de nuestra economía. Urge romper el modelo de competir con base en salarios bajos y violación de derechos laborales.

Te puede interesar: Empleo informal reina y sepulta al trabajo formal en México: Inegi

El incumplimiento del derecho humano al trabajo para la gran mayoría es la causa de la pobreza. Millones de personas trabajan en condición de pobreza y también hay millones de personas excluidas del sistema laboral.

Los datos oficiales muestran que a nivel nacional 25.3 millones de personas no tienen trabajo; 32.2 tienen trabajos informales; 8.6 millones cuentan con empleo formal registrado ante el IMSS, pero no tienen salario suficiente para superar el umbral de pobreza. Además, hay 8.1 millones de personas con trabajo formal con salarios de sobrevivencia y sólo 5 millones tienen salario digno. (Ver ficha de la escala nacional adjunta).

“No se pueden echar las campanas al vuelo porque creció el empleo y ya nos recuperamos de la pandemia... sí también crecen al parejo los trabajos con salarios de pobreza y los trabajos sin protección social ni derechos laborales, es decir, informales como se les llama eufemísticamente”, enfatizó Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza elaboró la Escala del Trabajo Digno, un diagnóstico sobre las condiciones laborales en cada uno de los estados del país. La Escala refleja porque la pobreza está estancada desde hace muchos años y confirma que su principal causa está en el sistema laboral, incluso en trabajos formales. “4 de cada 10 personas con trabajo formal tiene salarios de pobreza”, y por supuesto 7 de cada 10 de quienes tienen trabajos informales, que además trabajan sin acceso a la salud, sin prestaciones, sin derechos laborales”, explicó Gómez Hermosillo.

La Escala del Trabajo Digno es una medición con datos oficiales (INEGI-IMSS) sobre las condiciones laborales que no cumplen con el derecho humano al trabajo digno. Los resultados revelan que una de las causas de la pobreza está en el trabajo, un sistema laboral “roto” con altos índices de precariedad y salarios de pobreza.

El diagnóstico revela que ningún estado está libre de esta situación, los de la región Sur-Sureste están en las peores condiciones laborales, pero las del Centro, Norte y Valle de México, también dejan mucho qué desear.

“La Escala del Trabajo Digno confirma lo que hemos venido reportando: que el sistema laboral está descompuesto, que la discusión no es si el vaso está medio lleno o medio vacío, sino que está roto, pues hay millones de personas que trabajan y no ganan un salario suficiente para adquirir lo más básico. Si el salario no permite superar el umbral de pobreza, es una contradicción y una falla estructural, porque quien trabaja no debe ser pobre”, expresó Gómez Hermosillo.

Los peores estados del país con precariedad laboral

En el país hay estados con condiciones muy graves y otros comparativamente menos graves, pero ninguno está bien. No hay un estado mejor, sólo algunos están “menos peor”, explicaron.

En exclusión, es decir personas que no tienen trabajo, las peores son Chiapas, con una tasa de 37%; Zacatecas, con 36%; Veracruz, con 35.9%; Tabasco, con 33.5% y Guanajuato con 33.2%. El promedio nacional es 30.2%.

En la cabeza del ranking con trabajos informales, es decir sin protección social y sin derechos laborales, están Oaxaca, con una tasa de 80%; Guerrero, con 79%; Chiapas, con 74%; Hidalgo, con 72%; y Puebla y Tlaxcala con 70% cada uno. Todos estos estados superan por mucho el promedio nacional que es de 55%.

Los estados que destacan por tener personas con empleo formal, pero sin salario suficiente para superar la pobreza están Guerrero, con una tasa de 58%; Sinaloa, con 57%; Oaxaca, con 56%; Durango, con 54% y Michoacán con 53%, muy por encima del promedio nacional de 39%.

Y en el ranking positivo, con respecto a las personas que tienen un salario digno, la Ciudad de México lidera el indicador con una tasa de 33%, seguido de Campeche, con 28%; Nuevo León, con 27%; Querétaro, con 27% y San Luis Potosí con 26%; frente a un promedio nacional de 23%.

La Ciudad de México es un caso llamativo, tiene la tasa más alta de trabajos dignos (33%), pero también sobresale por la cantidad de personas sin trabajo: 1.7 millones, con trabajos informales 2.2 millones, y la mayor cantidad de personas con trabajo formal sin salario suficiente: 1.4 millones.

Baja California muestra el efecto positivo de la recuperación del salario mínimo, pues ahí sus trabajos formales están registrados en la zona fronteriza, donde el salario mínimo es mayor y ya supera el costo de dos canastas básicas. Por tanto tiene “0″ (cero) personas con trabajo formal sin salario suficiente. Aunque también tiene también al 38% de la población ocupada en trabajos informales, y 19% de la población potencialmente productiva sin trabajo.

“Los estados con mayor dinamismo económico pueden revertir esta situación y, sobre todo, las empresas grandes y medianas en todo el país están obligadas a erradicar esta grave condición que viola el derecho al trabajo digno, frena la economía y crea pobreza”, sostiene Frente a la Pobreza.

Gómez Hermosillo informó que el próximo 26 de julio el INEGI publicará las nuevas cifras de ingresos y gastos de los hogares (ENIGH) correspondientes al 2022; y con ellas, el Coneval presentará hacia el 3 de agosto la nueva medición de la pobreza, por lo que debe estar clara esta realidad cuando se analicen las verdaderas causas de la pobreza en México.

Acción Ciudadana plantea varias propuestas para superar esta realidad, por ejemplo culminar la recuperación del salario mínimo para que en 2024 su monto sea suficiente para adquirir dos canastas básicas (8,600 al mes), y que las empresas adoptan el compromiso con el ingreso digno, con el primer paso de garantizar nóminas libres de pobreza, especialmente las grandes y medianas e, indispensablemente, las que se hacen llamar “socialmente responsables” no pueden pagar menos de 8,600 pesos al mes, libres.

Además, urge a concretar el sistema de cuidados para mayor participación de mujeres y el programa de empleabilidad para jóvenes.

“Este es buen momento, claro que queremos que la economía crezca, que haya más exportaciones y que se genere más riqueza, pero no se puede hacer si al mismo tiempo se produce pobreza desde el trabajo. El sistema laboral debe dejar de producir pobreza si queremos que el país realmente avance”, consideró Gómez Hermosillo.