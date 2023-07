Fórmula 1/GP Fernando Alonso: "No somos rápidos como para pensar en el podio"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) reconoció que "se ha apretado la zona alta" y, con un sábado parecido a los anteriores a cuatro décimas de la pole, se tuvo que conformar con ser octavo de cara al Gran Premio de Hungría, al tiempo que calificó de "horrible" el nuevo formato.

"La crono fue muy apretada. Estamos a cuatro décimas de la pole que es nuestra distancia normal, por ese lado bien. Con una décima creo que estábamos cuarto. Estoy contento con cómo ha ido el coche. Me sentí rápido en pista. Antes a cuatro décimas de la pole estábamos cuartos y ahora estamos octavos, porque todo se ha apretado en esa zona alta. Es lo que hay, intentaremos remontar", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

El doble campeón del mundo confesó que no son lo suficientemente rápido como para aspirar al podio en el escenario de su primera victoria hace 20 años. "Donde estamos es un poco donde merecemos, los domingos solemos ir mejor. Está todo apretado. A ver si podemos pasar a los Alfa Romeo pero hay coches rápidos también", afirmó.

"Tenemos rivales fuertes por detrás. Intentar sumar puntos, pero no somos rápidos como para pensar en el podio. Es un fin de semana para apretar los dientes e intentar sumar puntos", añadió.

Por otro lado, Alonso fue preguntado por el nuevo formato en prueba en Hungría, en el que los pilotos sólo pudieron utilizar el neumático duro en la 'Q1', sólo el neumático medio en la 'Q2' y sólo el blando en la decisiva 'Q3'. "Horrible. No ha añadido mucho, la gente quiere ver una clasificación donde todos intentamos ir lo más rápido, progresar durante las sesiones", dijo.

"Pero lo malo de este formato que es que no hemos tenido neumáticos para entrenar. Ha sido un continuo reservar neumáticos. Si pagas una entrada de 300-500 euros y los libres no salimos porque estamos reservando neumáticos, no creo que sea lo que la F1 quiere. Hay que probar y aprender de los errores. Yo no votaría por este formato", terminó.