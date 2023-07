El transporte filipino inicia tres días de huelga

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Al menos 40.000 conductores de yipnis secundarán la huelga en Manila y 200.000 en el conjunto del país", según ha destacado la presidenta del sindicato, Mar Valbuena, en declaraciones al diario 'The Star'.

Valbuena ha destacado la decisión de la Presidencia filipina de suspender las clases y la actividad de las instituciones públicas. "Demuestra que Malacañang (el palacio presidencial) no desprecia la huelga de transporte. No lo dicen directamente, pero Malacañang reconoce nuestra fuerza", ha añadido.

La responsable sindical ha destacado que esta orden contradice las declaraciones del presidente del Organismo de Regulación del Transporte por Tierra, Teófilo Gaudiz III, quien dijo que solo 2.000 conductores de yipnis secundarían la huelga.

Además, Valbuena ha destacado que la suspensión de las clases se debe a la huelga de transporte y no a la tormenta tropical 'Egay'. "Están utilizando la tormenta como excusa, aunque todavía no hay ninguna consecuencia. Otras veces ha habido inundaciones en Manila sin que se suspendieran las clases", ha argumentado.

También ha rechazado que vaya a haber presiones para sumarse a la huelga. "No es cierto. En realidad le hemos dicho a nuestros afiliados que si no pueden permitirse hacer huelga pueden seguir trabajando. Tenemos muchas estrategias que no vamos a revelar", ha resaltado.

Valbuena ha recordado que llevan cinco meses de contacto con las autoridades "pero en este tiempo no hemos logrado ninguna respuesta ni medidas concretas" y ha reprochado que las autoridades quieran acabar con los yipnis tardicionales y sus cooperativas.