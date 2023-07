“Ola azul” de panistas se suma a proyecto político de Claudia Sheinbaum

El diputado Gonzalo Espina dijo que la “Ola azul” va dirigida a los panistas que no están de acuerdo con las decisiones tomadas y con el rumbo del partido FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

El diputado local Gonzalo Espina anunció la conformación de la “Ola Azul con Claudia Sheinbaum”, que recorrerá la Ciudad y diferentes estados del país para sumar a panistas al proyecto político de la exjefa de gobierno.

En conferencia de prensa, el expanista indicó que algunos liderazgos del blanquiazul que ya se sumaron a este proyecto son Rodrigo Espina, Gerardo Azuara Rossetti, Edgar Márquez y Raúl Esteban, entre otros.

“Desde hoy empezaremos a realizar recorridos en las diferentes alcaldías de la ciudad y en distintos estados para ir sumando a panistas que ya nos han mostrado su interés en sumarse a este proyecto, a los que apenas conocen esta opción, los invitamos a conocernos y a platicar sobre nuestra postura política. Estamos con las puertas abiertas”, destacó.

La opción más preparada

Detalló que su misión es inspirar a los sectores económicos y medios de la sociedad a ver en Claudia Sheinbaum la opción más preparada para fortalecer las capacidades de las personas, entendiendo las necesidades de pequeños, medianos y grandes empresarios, así como de estudiantes, profesionistas, comerciantes, personas del campo, que buscan un proyecto que los convoque a participar y salir adelante.

“Mi decisión, la decisión de quienes nos acompañan es la de una ciudad que continúe siendo un ejemplo internacional de seguridad, transparencia, combate a la corrupción y derechos y un país que continúe con la labor tan destacada de la reducción de las brechas económicas”, abundó.

El diputado local comentó que este mensaje va dirigido a los panistas que no están de acuerdo con las decisiones tomadas y con el rumbo del partido, “desde aquí les decimos: no tengan miedo, aquí hay una opción para que sigan participando de manera activa en la política”.

Esto te interesa: Xóchitl Gálvez demanda de AMLO ingrese al registro de violentadores de mujeres

Imposición de Xóchitl Gálvez

Expuso que actualmente a los panistas buscan imponerles una candidatura de una persona “incongruente y prepotente como Xóchitl Gálvez”.

“Quienes la conocemos sabemos que es una persona que no ve por los intereses de la gente, ve por los intereses de ella, muestra de ello es que ahora por conveniencia política hasta dice que es Troskista. Si ella se asume como tal, pues entonces es todo lo que el panismo trató de combatir desde sus orígenes. Y más allá de eso, no hay propuesta política que la respalde y avale. Desde aquí les pregunto a los panistas: ¿Se van a dejar imponer a una persona que jamás los ha representado ni ha hecho nada por el partido?”, cuestionó.

Por último, dejó claro que va a estar con Claudia Sheinbaum hasta donde tope y que ya no hay vuelta atrás.

“Con ella vamos a estar hasta donde tope, hasta donde tenga que llegar, donde quiera que esté, vamos a estar abanderándola hasta donde llegue, aquí no hay vuelta para atrás, aquí no es de regresar, simplemente estamos defendiendo también como panistas una ideología que se nos ha ido quitando del partido, el Partido Acción Nacional no es el partido al que yo entre así casi 12 años”.