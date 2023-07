Dimite el líder del partido izquierdista noruego Rodt tras ser pillado robando unas gafas en Oslo

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Moxnes ha reconocido en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que cometió "un gran error" y que "lo empeoró con la forma en la que lo gestionó posteriormente". "Realmente lo siento mucho y quiero pedir disculpas", ha manifestado el líder de Rodt, fundado en 2007 tras la unión del Partido Comunista de los Trabajadores y la Lista Electoral Roja.

"Muchos me han preguntado cómo pude hacer algo tan estúpido. Yo mismo me lo he preguntado muchas veces durante las últimas semanas. No tengo una buena explicación. Lo que tengo claro es que hice algo malo y que debo aceptar las consecuencias", ha destacado.

"Las personas en puestos de poder deben rendir cuentas y ser criticadas", ha manifestado Moxnes, líder de Rodt desde mayo de 2012. "Yo he elegido dimitir", ha recalcado. "No quiero que mis errores afecten a personas cercanas", ha dicho, antes de insistir en que es "el responsable de robar las gafas".

Asimismo, ha argumentado que "las informaciones durante este verano sobre la crisis y las colas para obtener comida demuestran que Rodt es más necesario que nunca". "Hacemos frente a una campaña en la que Rodt presenta un número récord de listas y tenemos que luchar con uñas y dientes para alejar a la derecha", ha explicado.

Por ello, se ha mostrado "orgulloso" de haber colaborado con el desarrollo de la formación y ha incidido en que "Rodt no es un partido unipersonal". "Durante estos once años hemos hecho historia y estoy increíblemente agradecido por la confianza depositada en mí para liderar Rodt", ha manifestado.

Moxnes ha aseverado que "durante los últimos seis años se han logrado importantes victorias" que "han significado mucho para los desempleados durante la pandemia de coronavirus", entre otros. "Hemos construido un nuevo partido para las personas trabajadoras", ha ensalzado.

"Recientemente he recibido muchos insultos y mucho apoyo. Doy las gracias a todos los que han confiado en mí y lamento haberlos decepcionado", ha dicho Moxnes, que ha adelantado que "seguirá implicado como miembro de Rodt y como parlamentario en el futuro". "Nuestro movimiento es más grande que las personas", ha zanjado.

El político fue pillado robando unas gafas por valor de unas 1.200 coronas (cerca de cien euros) en una tienda del aeropuerto de Oslo, motivo por el que se le impuso una multa de 3.000 coronas (alrededor de 250 euros). El político, de 41 años, reconoció su error, si bien modificó su versión varias veces, lo que incrementó las críticas sobre sus acciones, captadas por una cámara de seguridad.

La decisión de Moxnes, que no puede renunciar a sus funciones como parlamentario, según la ley noruega, implica que la 'número dos' del partido, Marie Sneve Mantinussen, de 37 años, asuma de forma interina las riendas de la formación hasta que se adopte una decisión sobre quién será el nuevo líder de Rodt, que en 2021 obtuvo sus mejores resultados, con ocho escaños.