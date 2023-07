Juez bloquea norma del gobierno de EEUU que limita asilo, pero demora aplicación

WASHINGTON (AP) — Un juez federal bloqueó el martes una norma que permite a las autoridades de inmigración denegar asilo a migrantes que llegan a la frontera México-Estados Unidos sin haberlo solicitado online o sin haber pedido protección a un país por donde pasaron. Pero el juez demoró la entrada en vigencia de su fallo para dar tiempo al gobierno a apelarlo.

La sentencia del juez Jon Tigar del distrito norte de California quita al gobierno del presidente Joe Biden una herramienta crucial creada para suceder las restricciones al asilo basadas en la pandemia de coronavirus, que caducaron en mayo. La norma llamada Título 42 permitió a Estados Unidos expulsar a millones de personas a partir de principios de 2020 con el argumento de prevenir la transmisión del COVID-19.

La nueva norma imponía fuertes restricciones a los migrantes que buscaban asilo. Contenía excepciones y no se aplicaba a niños que viajaban solos. La orden de Tigar empezará a regir dentro de dos semanas.

Los grupos defensores de los inmigrantes que demandaron al gobierno sostuvieron que la norma violaba la ley que protege el derecho de asilo independientemente de la manera como la persona entra al país. Dijeron que obligaba a los migrantes a buscar protección en países que no tienen un sistema de asilo tan robusto ni protecciones de los derechos humanos como las que tiene Estados Unidos y los dejaba peligrosamente en el limbo. También argumentaron que la aplicación CBP One que los migrantes deben usar no tiene suficientes turnos ni está disponible en suficientes idiomas.

El gobierno dijo que la norma era parte crucial de su estrategia de buscar un equilibrio entre la aplicación estricta del poder de policía en la frontera y asegurar diversas opciones para que los migrantes presenten solicitudes de asilo válidas. La norma era una respuesta a la inestabilidad política y económica que provocaba la emigración de Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Haití, Nicaragua, Perú y Venezuela, entre otros países.

Los detractores han dicho que la norma en el fondo es una actualización de los esfuerzos del presidente Donald Trump para limitar el asilo en la frontera sur. La Corte Suprema permitió a Trump limitar el asilo para personas que no buscan protección en los países que atraviesan. Pero otra norma de Trump de prohibir el asilo a personas que no lo solicitan en un puerto oficial de entrada no llegó a entrar en vigor.