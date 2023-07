Luis Sabalza: "Que te reconozcan que no has sido un tramposo me parece muy importante"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente del CA Osasuna, Luis Sabalza, definió este martes como "un subidón" que la UEFA finalmente deje participar al equipo pamplonés en la Conference League 2023/24, subrayando que le parece "muy importante" que los inspectores del máximo órgano futbolístico europeo le "reconozcan" que "no" ha sido "un tramposo".

"Ha sido no solo un subidón para todos los aficionados de Osasuna, sino también institucionalmente; que te reconozcan que no has sido un tramposo, perdona la expresión, pues me parece muy importante", le dijo Sabalza a un periodista durante una rueda de prensa.

"Han sido dos meses bastante duros", admitió el presidente de Osasuna, aludiendo a este percance en los despachos y también a una operación quirúrgica personal. "Hemos estado demasiado pendientes, no solo la Junta de Directiva, sino todo el osasunismo de lo que podía pasar", comentó el dirigente rojillo ante la prensa.

"La verdad es que no puedo sino dar gracias porque vamos a disfrutar de la Conference, que es lo que nos hemos ganado en el campo, lo que realmente todo el osasunismo estaba pendiente. Todo el osasunismo me paraba por la calle y me decía qué iba a pasar; tengo que decir que era más optimista yo que muchos de los que me saludaban, pero había que mantener ese optimismo. Y esa satisfacción que ahora tengo... pues no se puede describir", reflexionó Sabalza.

"Es una alegría y una satisfacción. Yo pensaba que los inspectores, cuando se les mandó la primera documentación, nos iban a decir que podíamos participar. Pero evidentemente cuando dijeron que no, supuse que Apelación también nos diría que no. Y entonces teníamos la esperanza en el TAS porque los argumentos, a nuestro modo de parecer, eran esto que siempre he dicho, que con la verdad se va a todas partes", argumentó al respecto de las noticias favorables.

"Es una cuestión de imagen porque realmente parecía, y sobre todo más a nivel nacional, que volvíamos a ser aquel equipo que cuando yo me presenté denuncié, o que volvían aquellos temores y aquellas circunstancias. Osasuna había lavado su imagen perfectamente, no solo en los juzgados, sino también en todas las relaciones institucionales que nosotros teníamos. Y bien es cierto que la verdad es que muchos de los presidentes de los clubes me escribían dándome ánimos, pero nadie salía afuera a decirlo de esta manera", subrayó el presidente rojillo.

FRAN CANAL: "AGRADECEMOS QUE CON ESTA DECISIÓN SE HAGA JUSTICIA"

El director general de Osasuna, Fran Canal, compareció junto al presidente para desgranar la labor judicial. "Tenemos que pensar que Osasuna nunca ha estado ni investigado, ni condenado, ni imputado por ningún tipo de delito, ni de corrupción deportiva ni de amaño deportivo, como así decía tanto en su momento la Sala de Instrucción número 2, como posteriormente ratificó la Sala Nº1 de la Audiencia Provincial de Pamplona en la que estimó que Osasuna era perjudicado y víctima, pero en ningún caso podía ser investigado", valoró.

"Realmente agradecemos que con esta decisión se haga justicia porque estamos ante un caso único. No solamente en ese momento Osasuna era víctima, sino que fue Osasuna a través de la llegada como presidente de Luis Sabalza el que decide, en un procedimiento absolutamente sin precedentes, levantar las alfombras y denunciar los hechos", recordó.

"Entonces no tenía ningún sentido, en el argumento que nosotros hemos vendido desde el primer minuto, que quien denuncia una serie de irregularidades pueda llegar a ser condenado", recalcó Canal, quien además confirmó que seguirá una temporada más ocupando el puesto de director general en Osasuna tras rechazar una oferta del RC Celta.