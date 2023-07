Disfrutar de un experiencia gastronómica a 40 metros de altura con una vista panorámica CDMX

Dinner in the Sky es el espectacular y exclusivo lugar donde vivirás emociones que se elevarán a 45 metros de altura.

Si no le tienes miedo a las alturas y quieres vivir una experiencia a 45 metros de altura con una vista panorámica de una parte de la Ciudad de México, mientras disfrutas de una memorable experiencia gastronómica ya sea un desayuno, comida o cena.

Dinner in the Sky te lleva a un evento de magia, estará en Campo Marte desde el 26 de julio al 20 de agosto. Este concepto originario de Bélgica llegó a México durante 2013, con varias sedes en el año como Teotihuacán, Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México.

La experiencia está diseñada en una plataforma, hecha de metal, la cual es suspendida con cables de alta seguridad de acero inoxidable, donde 22 comensales disfrutaran de alimentos y bebidas mientras disfrutan de una vista excepcional. La plataforma realiza tres giros de 360º para una mejor experiencia, esto siempre y cuando lo permita el viento.

Los asientos son estilo Fórmula Uno y cada uno cuenta con arnés de seguridad que lo mantendrá protegido, pero que también permite tener facilidad de movimiento y comodidad en su momento. La silla se puede girar 90 grados, ideal para que tomes selfis y videos.

Menú Dinner in the sky

La experiencia dura cerca de una hora y es una actividad a la que pueden participar adultos mayores y niños de 6 años, siempre y cuando estén acompañados de sus padres. Podrás disfrutar de un desayuno, comida o cena, los cuales incluyen menú de tres tiempos y bebidas, preparados por el chef Tomás González.

No olvides llevar tu selfi stick, ropa y zapatos cómodos y no lleves bolsas, un abrigo por si deseas acudir en la mañana o la tarde-noche.

¿Qué pasa si hay mal clima?

Dinner in the Sky no puede operar en caso de fuertes lluvias, cientos que superen los 30 km/g o tormentas eléctricas. En caso de que al momento del evento se presente algún de estos acontecimientos, se espera un máximo de una hora, si en ese tiempo el clima no mejora, sus boletos se reprogramados para otra ocasión, no hay reembolsos en estos casos, únicamente cambio de fecha.

La seguridad de los asistentes es de una máxima prioridad, se siguen rigurosos protocolos internacionales supervisados directamente por la empresa. Desde el montaje hasta el servicio de altura, planificado para garantizar la tranquilidad y confianza de los 22 comensales, quienes pueden disfrutar sin preocupaciones mientras crear recuerdos inolvidables en las alturas.

Si alguien se siente mal por la altura, la plataforma baja en menos de 30 segundos, una vez abajo a la persona se baja y se vuelve a elevar la plataforma.

¿Dónde?

Campo Marte (Av. Reforma, Col. Polanco)

¿Cuándo?

Del 28 de julio al 20 de agosto

Costo:

$3,000 por persona

Fecha y Horario:

Del 29 de julio al 20 de agosto

Sábados y domingos en los horarios: 12:00 pm; 14:00 pm, 16:00 pm y 20:00 pm

La experiencia dura cerca de una hora y es una actividad a la que pueden participar adultos mayores y niños de 6 años. (Foto: Publimetro)

¿Qué incluye su boleto?

Menú de tres tiempos

Maridaje exclusivo

60 minutos de vuelo

¿Dónde reservar?

Dinner in the Sky