Al Jazeera condena la decisión de Egipto de incluir a varios periodistas en su lista de terroristas

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — La cadena árabe de noticias Al Jazeera condenó una reciente decisión de las autoridades egipcias de designar como terroristas a varios de sus reporteros.

El medio, propiedad del estado de Qatar, en el Golfo Pérsico, dijo que “varios” de sus periodistas y presentadores egipcios habían sido añadidos a una lista de supuestos terroristas publicada este mes en un boletín oficial tras un veredicto de la Corte Penal de El Cairo.

“Al Jazeera Media Network condena con firmeza la reciente medida de las autoridades egipcias de reintroducir a varios de sus periodistas en una nueva lista de terrorismo”, indicó el medio en un comunicado el martes.

La cadena también pidió la liberación de dos reporteros: Bahaa Al-Din Ibrahim, que fue detenido en febrero de 2020, y Rabee Al-Sheikh, detenido en agosto de 2021. Ambos habían vuelto a Egipto desde Qatar para visitar a su familia, según la televisora.

Egipto emprendió una campaña contra Al Jazeera después de que el ejército derrocara en 2013 a un gobierno electo pero divisivo dominado por la Hermandad Musulmana. Egipto considera a la Hermandad como grupo terrorista y acusó tanto a Qatar como a Al Jazeera de respaldarla.

Egipto revocó las acreditaciones de medios de Al Jazeera, registró sus oficinas y detuvo a varios periodistas. La detención y el juicio de tres periodistas de su canal en inglés -el australiano Peter Greste, el canadiense-egipcio Mohamed Fahmy y el productor egipcio Baher Mohamed- provocó un escándalo internacional.

Los tres recibieron penas de 10 años de cárcel, aunque más tarde fueron liberados en 2015.

Egipto y Qatar han restablecido hace poco sus lazos diplomáticos dentro de un acercamiento más general entre estados árabes. El presidente de Egipto, Abdul Fatá el Sisi, visitó Qatar y se reunió con el emir que gobierna el país en septiembre. En mayo, Egipto liberó a un periodista de Al Jazeera que llevaba detenido desde 2019.

En un primer momento no estaba claro cuántos periodistas de Al Jazeera habían sido incluidos en la lista egipcia de terrorismo, que se actualiza cada cinco años. La cadena no dio detalles y la nueva versión de la lista tenía docenas de nombres. Las autoridades egipcias no hicieron comentarios en un primer momento.