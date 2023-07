El ministro de Exteriores portugués asegura que tras la invasión de Ucrania "no hay lugar para la neutralidad"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

De acuerdo con el representante de la diplomacia portuguesa, cuando la OTAN consideró la posible adhesión de Ucrania a la Alianza en 2008 en la cumbre de Bucarest la población ucraniana no estaba convencida de dar tal y paso y los aliados abogaron entonces por "llegar a un entendimiento con Rusia".

"La mitad de la población de Ucrania (...) en ese momento no quería unirse a la OTAN. Hoy, eso ya no es cierto: la gran mayoría de los ucranianos quieren unirse a la OTAN", ha manifestado Gomes Cravinho, quien ha recordado que en 2008 se apostó por la neutralidad de Ucrania a cambio de que Rusia "no atacara".

Sin embargo, con el estallido de la guerra, ya no se dan las condiciones para seguir adelante con esta estrategia, iniciada en la década de los 90 con la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. "Ahora ha llegado a su fin. Ya no hay lugar para la neutralidad", ha dicho el ministro a la televisión rusa RTVI.

"Por lo tanto, existe un consenso entre los 31 miembros de la OTAN --dentro de poco 32 cuando se ratifique la adhesión de Suecia-- sobre la necesidad de dar garantías de seguridad. Y las garantías de seguridad significan unirse a la OTAN", ha aseverado el ministro Gomes Cravinho.

El ministro de Exteriores portugués ha recalcado que ningún país en guerra puede unirse a la Alianza Atlántica, aunque ha recalcado que "por unanimidad, todos los países miembros de la OTAN declaran que Ucrania se unirá a la OTAN tan pronto como las condiciones lo permitan".