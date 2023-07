Giuliani reconoce que mintió al acusar a dos funcionarios electorales de amañar los resultados en favor de Biden

NUEVA YORK, 26 (DPA/EP)

Rudy Giuliani, abogado del expresidente estadounidense Donald Trump, ha reconocido haber injuriado a dos trabajadores de la junta electoral de Georgia al acusarles de haber intentado amañar los resultados de las presidenciales de 2020 en favor del ahora jefe de la Casa Blanca, Joe Biden.

A través de sus abogados, Giuliani ha anunciado a última hora de la noche del martes que no impugnará la demanda por difamación presentada contra él por estas dos personas, Ruby Freeman and Shay Moss.

Giuliani, exalcalde de Nueva York, "no niega (...) que esas afirmaciones, de hecho procesables, sean falsas", señala el escrito de su defensa, en el que, no obstante, se insiste en que "no tenían un significado que fuera difamatorio, 'per se'" y que son "declaraciones u opiniones protegidas constitucionalmente."

Giuliani se enfrenta a posibles sanciones después de que se haya negado a entregar en repetidas ocasiones la información exigida por Freeman y Moss. Esta por vez si esta última maniobra legal satisface al a la jueza Beryl Howell.

Durante las semanas posteriores a las elecciones de 2020, Giuliani fue uno de los principales portavoces de Donald Trump en su campaña por cuestionar el resultado de las mismas y difundir repetidamente mentiras sobre un supuesto fraude en favor del vencedor, el ahora presidente Biden.

Así, afirmó sin presentar pruebas que Freeman y Moss fueron captados en un vídeo de vigilancia pasando unidades USB para ayudar a Biden a hacer trampas. La pareja testificó bajo juramento que en realidad se trataba de un caramelo de menta. La Fiscalía de Georgia exculpo a ambos empleados electorales de cualquier delito.

No es el único caso en el que Giuliani está relacionado por su obstinada campaña en favor de las teorías de la conspiración de Trump, pues ya fue interrogado pon un jurado de Atlanta que podría acusar el próximo mes al expresidente republicano supuesta injerencia electoral en el estado de Peach.