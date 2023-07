Joaquín Mazón estrena la película 'De perdidos al río': "La cultura debería ser una cuestión de Estado"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El director Joaquín Mazón estrenará el próximo 4 de agosto en los cines españoles la película 'De perdidos al río'. En una entrevista a Europa Press, el cineasta ha defendido que la cultura "debería ser una cuestión de Estado" y ha augurado que el país "irá peor si la cultura va a peor".

"Creo que debería ser cuestión de Estado, igual que pasa en otros países. Por ejemplo, si hablamos en concreto del cine, se debería estudiar igual que en Francia u en otros países. Pero bueno, hay algún idiota que habla de subvenciones al cine cuando España es el país que menos dinero invierte en cine de Europa. Hay bancos, concesionarios, coches o autos que están mucho más subvencionados que la cultura", ha afirmado.

En este sentido, ha detallado que la cultura, igual que la sanidad, la educación, la música o la literatura, "es lo que te define como país". "No te define un puñetero banco, ni te define comprarte un coche u otro. Eso es lo que nos quieren vender, pero no es verdad. Nuestra identidad es la cultura, y esa es la que hay que proteger", ha defendido.

Por ello, ha insistido en que España "irá peor si la cultura va a peor". "Todo lo que no sea el respeto a otros seres humanos me parece que no tiene cabida ni en una sociedad, ni en la política ni en nada", ha añadido.

En la misma línea, Fran Perea, uno de los protagonistas de la cinta, ha afirmado que la cultura "debería ser intocable". "No sé quién se debe aplicar este mensaje pero debería ser intocable, debería ser sagrada; eso sí, debe ser apoyada por las instituciones, siempre. Estaría muy bien que las instituciones estuviesen a la altura del compromiso que tenemos nosotros con la cultura", ha comentado.

Por su parte, Maria Botto, que también forma parte del reparto, ha señalado que España es un país "mulicultural y plurinacional" que está pidiendo "coaliciones". "Hasta hace muy poco gobernaba un partido y ya no es así, creo que hay que escuchar a la gente. Las personas lo que están diciendo es que su voto puede no ir solo a un partido. Hay una demanda muy amplia y creo que el Gobierno de coalición es una realidad que tenemos que abrazar", ha asegurado.

Por ello, se ha mostrado convencida de que la sociedad tiene "que estar abierta a la diversidad y a otros pensamientos, pero pensamientos que defiendan los derechos". "No hay pensamientos que quieran meterte en una cámara de gas. Es decir, los pensamientos son maravillosos cuando defendemos el derecho del otro", ha explicado.

"EL CINE ESPAÑOL, UNA LENTA MEJORA"

Preguntados por la situación actual del cine español, Mazón ha asegurado que, desde la pandemia, el cine nacional "no ha ido hacia abajo, sino que ha habido una mejora lenta". "Ha habido un parón en el que hubo muchas películas guardadas para ver si volvía la gente al cine. El público lo que quiere es volver a las películas. Ahora hay mucho que ver. Lo que necesita el público es buen cine y lo hay, estoy muy contento", ha destacado.

Por su parte, Botto ha señalado que la comedia en España tiene un público "muy fiel", en línea con el 'influencer' y actor Jorge Cremades para quien el cine está "muy bien y muy fuerte" gracias a los últimos estrenos.

Más crítico ha sido el actor Pablo Chiapella, para quien el cine español en estos momentos está "mal". "Yo creo que el cine no está pasando un buen momento. De repente han llegado dos castañazos que han dado los números más altos en años, pero yo creo que el cine no está bien, está pasando por un momento muy complicado", ha razonado.

En este sentido, ha lamentado que las personas "han cambiado de hábitos". "Hacer a la gente que cambie de hábito es muy complicado. Creo que hace falta que la gente vuelva al cine, pero vamos, es muy difícil", ha apuntado.

En cualquier caso, el actor Carlos Areces ha defendido que las películas que "no hacen tanta taquilla" son "necesarias". "Bajo mi punto de vista hay películas que necesitan subvenciones para ser hechas, aunque luego no tengan mucho público. Precisamente esas son las películas que más subvenciones necesitan, las que de otra manera no podrían existir. Hay gente que no tiene un gusto tan 'mainstream' y también tiene derecho a ir al cine", ha argumentado.

UNA PELÍCULA "GAÑANA", "FRESCA" Y "VERANIEGA"

Sobre 'De perdidos al río', su director ha explicado que la película muestra una "sensación de crisis de mediana edad" en la que tienen que coger "las riendas de su vida". "Está la sensación de reírse de uno mismo y decir 'oye mi vida es un desastre, tengo que cambiarla de algún modo'. Por eso el viaje a Río de Janeiro hace que sus vidas cambien", ha detallado.

Por su parte, el reparto ha calificado a la película de "gañana", destacando que ha sido una experiencia "muy buena". "Ha sido un rodaje muy divertido, nos hemos reído mucho y nos hemos pasado muy bien. El director nos ha empujado a hacerlo desde el principio", ha señalado Perea. En este sentido, ha revelado que la gran obsesión del director era que funcionasen "como una piña" y "desde el principio" lo ha conseguido.

Para la actriz Esther Acebo, otra de las protagonistas del film, la experiencia vivida ha sido una "pequeña aventura". "Hemos estado conviviendo todo el equipo un mes y pico en Madrid, Portugal, Canarias y Río de Janeiro. Ha sido como un campamento de verano, ha sido un viaje muy bonito", ha enfatizado.

Por todo ello, tanto el director como los actores de la película han coincidido en vaticinar que la película en los cines "va a funcionar". "La película está muy por encima de las películas de este entorno, de este tipo de películas de gañanes que se meten en líos. Creo que tiene más alma que otras películas. Los personajes son muy empáticos para el espectador y a poco que vaya un grupo de gente y se lo cuenten a los de al lado, creo que la película va a funcionar", ha expresado Perea.

Para el director, es también una película "muy fresca y muy veraniega". "Es una película que vas, ves la película, te ríes, te lo pasas bien hora y media y te vas a casa comentándola, no voy a engañar al público. Es una película para ver con amigos y con amigas y pasártelo bien", ha concluido.