La noruega Graham Hansen se disculpa por su salida de tono en una entrevista tras el partido ante Suiza

MADRID, 26 (dpa/EP)

La futbolista noruega Caroline Graham Hansen ha pedido disculpas este miércoles por su salida de tono, asegruando que le habían faltado el "respeto" al ser suplente, durante una entrevista posterior al partido ante Suiza en el que su selección empató (0-0) en el Mundial femenino.

"Sólo quiero pedir disculpas por mis declaraciones después del partido. Saqué lo mejor de mí y quiero pedir disculpas por ello a mis compañeras, a los entrenadores y a mi país", declaró en rueda de prensa.

La futbolista leyó un comunicado ante los medios pidiendo perdón por sus palabras, consciente de que "causan malestar en el equipo". "Cuando hablo como lo hice ayer... No era mi yo racional", añadió.

La extremo del Barça Femenino se quedó en el banquillo en el partido del martes contra Suiza y tras el partido, en una entrevista, insistió en que le habían faltado al respeto. "Me siento como si me hubieran pisado durante un año. No se me ha mostrado respeto. Todo el mundo dice todo el tiempo que tenemos que permanecer unidos como equipo y como nación, pero yo siento que he estado en el extremo receptor", afirmó.