Víctimas de criptofraudes claman ayuda, pero autoridades ni siquiera escuchan

El exceso de confianza, el desconocimiento y la tentación de hacer dinero fácil son las tres causas principales que alimentan a los criptofraudes, cuyas redes ya dejaron una estela de miles de afectados en Estados Unidos, Europa, América Latina y, desafortunadamente, también en México.

Aunque en muchos casos las víctimas no hablan el mismo idioma y pasan del español, al inglés, francés e italiano, todos piden la misma cosa: ¡Ayuda! Para recuperar los ‘miles o millones’ que presuntamente les timaron a través de plataformas como FxWinning, Inverforx, Turbo o TWT Advisors.

Primera parte esta investigación: Venden ilusión de ser millonarios, los criptofraudes quiebran a mexicanos

“Consulté con abogados, otros brókers y hasta con amigos que saben mucho de inversiones y todos dicen que es muy difícil recuperar el dinero; porque esas plataformas están en otros países”, llamados paraísos fiscales y “para reclamar algo, hay que presentar la denuncia allá”, comentó uno de los defraudados.

Para dimensionar la gravedad de este tipo de relatos, es preciso saber que las víctimas registradas ya se multiplicaron a más de siete mil 500 personas de diversas nacionalidades; en su gran mayoría radicadas en España, donde se inició una denuncia colectiva contra el dueño y cerebro de FxWinning, David Merino.

Aunque de acuerdo con la llamada cifra negra –número de afectados que no se atreve a levantar una denuncia–, por cada defraudado que alza la voz, hay ocho más que prefieren guardar silencio por miedo, ignorancia o por la vergüenza de decir abiertamente “yo invité a mi padre, a mi esposa o a unos amigos a invertir y todos fuimos defraudados”, indica otra de las víctimas que pidió el anonimato.

Un caso emblemático de FxWinning

A través de una conversación por mensajes de WhatsApp, una de las afectadas por la plataforma FXWinning, que desde este momento llamaremos Martha, explicó que nunca se imaginó la clase de problema en el que se estaba metiendo al tratar de invertir su dinero.

Segunda parte este reportaje: Espejismo de ganancias, la atractiva fachada tras los criptofraudes millonarios

“Por medio de una amiga me enteré y tuve contacto con el bróker de la plataforma” de FxWinning, que en México y Latinoamérica está manejada por Teo Zúñiga, quien además de influencer se presenta como un especialista en trading financiero y que estaría involucrado con varias estafas piramidales o tipo Ponzi.

“Tuvimos un par de reuniones en restaurantes, donde vimos una presentación de lo que hacían; y nos enseñaron un software que era el que según usaban” para generar ganancias seguras, que supuestamente nadie más podía ofrecer, comienza a relatar Martha.

“Me dijeron que estaban regulados bajo todas las normas y que tenían un algoritmo que llegaba a un stop loss máximo –límite de pérdidas– de 10%, lo cual era tan innovador que generaba grandes intereses.

“De acuerdo con la presentación que nos hicieron, esta gente se comprometió a pagar una ganancia fija de 3% a 5% mensual”; que bajo sus términos se convertirían en un rendimiento anual de 60%… “Y, así firmamos el contrato”.

Lo que Martha nunca imaginó es que los rendimientos se retrasarían por varias semanas y que la confianza generada por aquella presentación que le ofreció el bróker de FxWinning era una estafaba, con cifras maquilladas para convencerla de entregar su dinero.

¿Cuánto invertiste con Teo Zúñiga?

– Invertí un millón y medio de pesos y, por esa cantidad debieron entregarme entre 45 mil y 75 mil pesos mensuales; pero al final de cuentas, ni siquiera he podido recuperar el capital.

¿Cuándo te diste cuenta de que se trataba de una criptoestafa?

– En el momento que no permitían sacar mi capital y daban muchas trabas para dártelo; buscando siempre excusas de por qué no lo podían entregar.

¿Mantienes contacto con los estafadores?

– Siguen contestando, pero ellos inventan que también fueron estafados. Teófilo Zuñiga siempre sale con mentiras para justificarse y esconder las verdaderas razones de por qué no regresa el capital.

Ante los hechos narrados, Martha confirmó que ya presentó una denuncia por fraude y abuso de confianza contra Teófilo Zúñiga ante la Fiscalía General de Justicia se la Ciudad de México; además de que tiene conocimiento de “algunas denuncias colectivas”, por el mismo tipo de estafas.

En Inverforx también hay casos graves

Norma, una joven médica, es otro de los casos graves y representativos de las estafas piramidales, donde el amigo de un amigo vuelve a convertirse en villano central de la historia, en la que perdió más de seis meses de ahorros y la confianza de quien le prometió multiplicar su dinero.

“Te cuento: quien me invitó a invertir es amigo de un amigo y él me dijo que una persona que trabaja en Inverforx, de nombre José Miguel, estaba juntado gente para que invirtieran 400 mil pesos; y de esa cantidad yo puse 100 mil pesos”.

El punto clave, resaltó Norma, es que “ese dinero lo puso a nombre de su papá y, con eso, se firmó un contrato y un pagaré a nombre del mismo José Miguel, quién se comprometió devolver el capital, más los intereses.

“Estoy consciente de que por confiada entregué 100 mil pesos, sin tener ningún papel a mi nombre, ellos aseguraron que entregarían todo el dinero en marzo de 2023; pero no han hecho nada y José Miguel ya no quiere contestar”, explicó Norma.

De acuerdo con el contrato firmado entre José Miguel e Inverforx, del cual Publimetro tiene una copia, los 400 mil pesos –mencionados por Norma– fueron ingresados el 27 de mayo de 2022, con el compromiso de entregar el capital, más 74% de interés o ganancias, el 1 de marzo de 2023.

Dicha tasa es siete veces superior al rendimiento que ofrecieron organismos financieros tan importantes como la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que en 2022 pago 10%; y también son casi siete veces lo que redituó el gobierno mexicano a través de los Cetes, con una tasa anual de 11.30%.

El contrato también advierte que el cliente –otra vez José Miguel– “tiene la obligación de solicitar el retiro de los recursos 7 días antes del plazo acordado” y “hasta 24 horas antes del vencimiento”; aunque lo extraño es que casi cuatro meses después ni este personaje ni Inverforx dan cuenta del dinero.

¿Qué dice Inverforx ante el presunto fraude?

Como es de esperarse, en casos como el de Norma, los implicados en el presunto fraude suelen ofrecer evasivas y pretextos: “No es que me cueste responderte… sobre cómo van las cosas, pues seguimos a la espera; el tema es que sí hay pagos, pero están pagando los rendimientos mensuales.

“Nosotros que firmamos un contrato y que la cantidad es mayor, seguimos a la espera y yo creo que en este mes debe haber avances. Yo entiendo que te urge y te preocupa, a mí también; pero tenemos un contrato y el riesgo va sobre los rendimientos y, en ese sentido lo que tú metiste está seguro, pase lo que pase”, prometió José Miguel en la última comunicación con Norma.

Por su parte, Inverforx aseguró que es una “empresa legalmente constituida”, que cumple con sus compromisos financieros con sus clientes; por lo que rechaza lo que, a su juicio, es “información falsa y mal intencionada” sobre los casos de impago y presuntos fraudes relacionados con la firma.

Sin embargo, en un comunicado oficial a sus clientes, reconoció que “el éxito de Grupo Inverforx incrementó fuertemente el volumen de sus transacciones, en el sistema bancario mexicano”, lo cual hizo que las instituciones reguladoras nacionales e internacionales establecieran medidas de supervisión y auditorías.

Tales auditorías, argumentó, “han afectado el flujo de los activos bajo custodia de Grupo Inverforx y la liberación de los pagos para un porcentaje de nuestros inversionistas y la operación en general”.

Aunque esto último puede generar calma entre quienes firmaron un contrato con dicho grupo, la sospecha de fraude no desaparece; porque dentro de la organización hay personajes como José Miguel que reclutan y engañan a personas como Norma y los amigos de sus amigos, sin devolverles un solo peso.

La estructura de Inverforx es objeto de meticulosas auditorias nacionales e internacionales.

¿Qué dicen las autoridades de México sobre FxWinning?

En la búsqueda de datos e información oficial sobre las acusaciones contra las plataformas de FxWinning y Teo Zúñiga, las autoridades en México simplemente han guardado silencio e incluso una institución dijo que dichos casos eran competencia de la Guardia Nacional.

A través de su encargado de prensa, Ignacio Castro, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) señaló que el presidente del organismo, Óscar Rosado Jiménez, no se encontraba en la Ciudad de México, para tomar una entrevista sobre los criptofraudes y estafas documentadas por Publimetro.

Indicó que ni FxWinning, ni el bróker Teo Zúñiga están registrados como institución financiera. “Esa empresa no existe en los registros de Condusef como institución financiera”. Me dicen “que no hay denuncias ni asesorías al respecto registradas”.

Y ante la insistencia de que algún vocero de la Condusef expusiera la posición del organismo sobre las criptoestafas, en su calidad de encargados de la defensa de los usuarios de servicios financieros, la respuesta fue:

“Es que, si no existe, no podemos hacer algo al respecto. Lo de la empresa y el tipo que dices ya es un caso de la Guardia Nacional, debe haber denuncia penal. Es fraude puro”.

Lo peor de las respuestas oficiales, es que al llevar la misma petición de información a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de Enestina Godoy, hubo un total silencio y nada de información sobre las denuncias que algunas víctimas de FxWinnig habrían presentado ante tal instancia.

El subdirector de Información de la fiscalía, Alejadro Omaña, ni siquiera respondió la solicitud de información presentada por Publimetro y, en un mensaje automático de WhatsApp, solo dijo: “En junta... Me puedes marcar en una hora, por favor??”.

Lo más leído en Publimetro: