EEUU: Nueva alza de tasas por parte de la Fed afecta a los compradores de automóviles

NUEVA YORK (AP) — La decisión de la Reserva Federal el miércoles de aumentar su tasa de referencia por undécima vez, en un cuarto de punto, podría volver a generar un efecto dominó en toda la economía de Estados Unidos.

Las tasas hipotecarias, que han aumentado desde que la Fed comenzó a subir las tasas en marzo de 2022, ahora podrían incrementarse aún más. También podrían hacerlo las tasas de las tarjetas de crédito y algunos préstamos comerciales.

Pero quizás a nadie le haya dolido tanto como a los compradores de automóviles. No es sólo que los precios de venta estén sumamente altos o que los prestamistas hayan endurecido los estándares para otorgar un crédito. Además de todo eso, las tasas de préstamos para autos cada vez más elevadas han dejado fuera del mercado a muchos posibles compradores.

Un estudio de la Reserva Federal de Nueva York encontró que el 14% de los solicitantes de préstamos para automóviles fueron rechazados el año pasado —la proporción más alta desde que la Fed de Nueva York comenzó a dar seguimiento a la cifra en 2013— , en comparación con 9% en febrero.

Desde luego que los solicitantes de préstamos para automóviles no son los únicos prestatarios en ser rechazados en gran número en estos días. En el mismo período de junio de 2022 a junio de 2023, también aumentaron los rechazos de solicitudes de tarjetas de crédito, hipotecas, refinanciaciones de hipotecas y límites de crédito más altos en tarjetas, según la Reserva Federal de Nueva York. En total, la tasa de rechazo a los solicitantes de crédito alcanzó el 21,8%, el nivel más alto desde junio de 2018.

Algunos de esos rechazos reflejan la calificación crediticia mediocre de los solicitantes de préstamos. Pero algunos son también una consecuencia directa de los aumentos de las tasas de la Fed, los más enérgicos en cuatro décadas. Esas alzas, a su vez, han hecho que las compras de bienes de precios altos queden fuera del alcance para algunas personas.

¿CÓMO AFECTARÁ A LOS PRESTATARIOS EL ÚLTIMO MOVIMIENTO DE LA FED?

Las tasas de las tarjetas de crédito están en su punto máximo histórico o cerca de él, y las tasas hipotecarias se han más que duplicado en dos años.

“Nadie debería esperar que dejen de subir pronto”, dijo Matt Schulz, responsable de análisis de crédito de LendingTree, un mercado de préstamos en línea. “Quizás lo más aterrador de todo para las personas con deudas de tarjetas de crédito es que las tasas de interés están de hecho aumentando más rápido de lo que la Fed las está obligando”.

Actualmente, la Tasa de Porcentaje Anual (APR, por sus siglas en inglés) promedio en una tarjeta de crédito que cobra intereses es del 22,16%, según los últimos datos de la Fed. Eso está alrededor de 6 puntos porcentuales por encima de la tasa promedio en el primer trimestre de 2022. La APR promedio en una tarjeta de crédito nueva es de 24,24%, la tasa más alta desde que LendingTree comenzó a darle seguimiento en 2019.

Siempre que sea posible, Schulz recomienda que los usuarios de tarjetas consideren solicitar a sus emisores que reduzcan su APR. LendingTree concluyó recientemente que la mayoría de los titulares de tarjetas que les pidieron a los emisores de sus tarjetas que les dieran una tasa más baja la recibieron. La reducción promedio fue significativa: 6 puntos porcentuales.

“Vale la pena tomarse el tiempo para hacer esa llamada”, dijo Schulz.

NECESITO COMPRAR UN AUTO. ¿CUÁL ES EL PANORAMA DE LOS CRÉDITOS AUTOMOTRICES?

Muchas personas ya tenían problemas para comprar vehículos nuevos antes de que la Fed incrementara la tasa de referencia en un cuarto de punto el miércoles. El precio promedio pagado por un vehículo nuevo el mes pasado fue de casi 48.000 dólares, aproximadamente un 25% por encima del promedio previo a la pandemia de COVID-19. Los precios de los vehículos usados han aumentado aún más: el coche usado promedio vale casi 30.000 dólares, un doloroso 45% por encima del precio que tenía antes de la pandemia.

En algunos casos, incluso las personas con buen crédito son rechazadas en préstamos para automóviles. El problema para ellas es que, con el alza sustancial en los precios de los vehículos, la carga adicional de las tasas de préstamos más altas —de 4,5% en promedio en marzo de 2022 a 7,2% en junio— ha hecho que el monto de los pagos mensuales sea impagable.

“Creo que las personas simplemente no pueden calificar para los pagos”, dice Jessica Caldwell, directora ejecutiva de información de Edmunds.com, un sitio web sobre información automotriz.

El pago mensual promedio de créditos automotrices el mes pasado, agregó, fue de 736 dólares. Durante el tiempo en que se reembolsa un préstamo promedio —poco menos de seis años—, un prestatario típico paga casi 9.000 dólares en intereses.

David Kelleher, propietario de David Dodge-Chrysler-Jeep-Ram en Glen Mills, Pensilvania, dijo que ha visto aumentar los rechazos de préstamos incluso en su próspero suburbio de Filadelfia, aunque no tanto como a nivel nacional. Las sumas más altas de préstamos que los prestatarios financian ahora, junto con un pequeño aumento en la morosidad, han hecho que los prestamistas sean más cautelosos.

“Creo que eso probablemente esté haciendo que aprieten un poco las riendas”, señaló.

Kelleher dijo que espera que la Fed deje de subir las tasas después de esta semana, dado que los precios de los vehículos, un componente clave de la inflación, han comenzado a disminuir. Los precios se dispararon en 2021, a consecuencia de la elevada demanda a medida que la economía salió de la recesión por la pandemia y los problemas en las cadenas de suministro causaron una grave escasez de vehículos para venta.

“Estas tasas de interés”, enfatizó Kelleher, “realmente están comenzando a perjudicarnos”.

Martin Schwartz, fundador y director general de Vehicles for Change (Vehículos para el Cambio), una organización sin fines de lucro que ayuda a familias de bajos ingresos a obtener automóviles, dijo que las solicitudes de vehículos de personas que no califican para préstamos aumentaron en el último año. Atribuye el incremento, en parte, a las tasas de interés más altas.

“El impacto en las familias que viven en la pobreza es exponencial”, dijo Schwartz. “Incluso si pueden pagar un automóvil al precio minorista al que se están vendiendo los autos usados, las tasas de interés los van a matar. Si pueden pagar el automóvil y apretarse el cinturón para realizar los pagos con las tasas de interés, las reparaciones los van a matar. La combinación de todas esas cosas significa que estamos recibiendo más y más solicitudes de todo el país”.

Caldwell, de Edmunds.com, dijo que no cree que el aumento más reciente a la tasa de referencia de la Fed —a su nivel más alto en 22 años— afecte significativamente las tasas actuales de créditos para automóviles. En un momento en que las fábricas están produciendo más automóviles y mejora la disponibilidad de vehículos, ella prevé que los fabricantes de automóviles gastarán más para subsidiar las tasas de los préstamos con el fin de ayudar a impulsar las ventas.

A pesar de la creciente carga de costos, las ventas de automóviles se han mantenido relativamente sólidas, pues los precios han bajado ligeramente y la oferta de vehículos ha aumentado: durante los últimos dos meses, las ventas han alcanzado una tasa anual de 15 millones.

¿QUÉ LES ESPERA A LOS AHORRADORES?

Ahí es donde está la buena noticia: los rendimientos de las cuentas de ahorro y los certificados de depósito (CD) han alcanzado sus niveles más altos en una década, dijo Ken Tumin, experto en banca y fundador de DepositAccounts.com, un sitio web de comparación de cuentas bancarias. El rendimiento promedio de las cuentas de ahorro en línea es del 4,08%, frente al 3,31% al comenzar el año, según DepositAccounts.com.

Y en los certificados de depósito los rendimientos son aún más jugosos. El rendimiento promedio en línea de los CD a un año es ahora del 4,89%, en comparación con 4,37% el 1 de enero y al insignificante 1,90% de hace un año. El rendimiento promedio en línea de los CD a cinco años es del 3,93%, por debajo del 4,04% del 1 de enero, pero superior al 2,89% de hace un año.

Dicho esto, esos rendimientos más altos podrían no durar si las presiones sobre los precios en toda la economía disminuyen aún más.

“Si seguimos recibiendo buenas noticias sobre la inflación en los próximos meses”, dijo Tumin, “es de preverse que las tasas de CD a largo plazo se desplacen a la baja”.

¿Y QUÉ HAY DE LAS HIPOTECAS?

Si la economía se enfría, Jacob Channel, economista sénior de LendingTree, predice que las tasas hipotecarias terminarán el año más cerca del 6% que del 7%. El promedio nacional actual para una hipoteca de tasa fija a 30 años, según Freddie Mac —empresa patrocinada por el gobierno y especializada en hipotecas_, es del 6,78%.

Las tasas han fluctuado fuertemente este año. La tasa fija promedio a 30 años, que había superado el 7% en octubre, cayó a poco más del 6% en febrero antes de volver a subir al 6,96% a mediados de julio. Inmediatamente después de que se anunciaran datos sobre la inflación mejores a lo esperado para junio, la tasa hipotecaria promedio disminuyó un poco nuevamente.

“Esto demuestra cuánto pueden variar las tasas hipotecarias de una semana a otra y cuán difícil puede ser determinar realmente qué tendencia seguirán a largo plazo”, dijo Channel. “Es probable que las tasas hipotecarias continúen fluctuando ante la incertidumbre que impregna la economía actual”.

¿ESTÁ CONSIGUIENDO LA FED DERROTAR A LA INFLACIÓN?

La Fed claramente ha logrado avances. La inflación, que alcanzó su punto máximo por encima del 9% el año pasado, fue sólo del 3% en junio en comparación con el año anterior. Eso es gracias, en parte, a la disminución de los precios de la gasolina, las tarifas aéreas, los autos usados y los comestibles.

Aun así, los niveles inflacionarios actuales siguen estando por encima del objetivo del 2% de la Fed. El resultado es que muchos hogares todavía se ven presionados por los precios más altos y se les dificulta cubrir sus necesidades básicas. Reducir la inflación al nivel que desea la Reserva Federal requerirá más tiempo.

Y eso significa que es probable que las tasas de los préstamos comerciales y de consumo se mantengan altas hasta bien entrado 2024.

Krisher contribuyó desde Detroit.

The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para producir reportajes educativos y explicativos que mejoren el conocimiento financiero. La fundación independiente está separada de Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de su periodismo.