José Castro: "Del Nido parece enfermo con quitar el Consejo"

"Monchi quería irse al Aston Villa a ganar mucho dinero"

"No tenemos patrocinador aún porque aspiramos a lo máximo posible"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del Sevilla FC, José Castro, lamentó que José María del Nido esté "enfermo" con querer "quitar" al Consejo de Administración del conjunto andaluz, después de una Junta Extraordinaria de Accionistas este jueves "por un interés particular y no de los sevillistas".

"Del Nido parece enfermo con quitar al Consejo que hay y que está consiguiendo los éxitos que está consiguiendo. Es lamentable que tengamos que vernos aquí el 27 de julio por un interés particular y no de los sevillistas. Hemos estado y hemos cumplido con la obligación de si un accionista con más del 5% solicitaba una Junta Extraordinaria, aunque solo le interesa él y él", dijo Castro.

El presidente del conjunto andaluz compareció ante los medios de comunicación una vez finalizada la Junta Extraordinaria de Accionistas. "La realidad es que el que tengamos una Junta hoy no ayuda a la planificación en un momento tan importante", apuntó.

"No ha colaborado el señor Del Nido, que solo pone pegas, que solo promete y nunca consigue nada. La planificación está en marcha pero hay que tener paciencia, porque tenemos un número abultado de jugadores y tenemos que liberar espacio, por tema económico y numérico. Que no se nos olvide que estamos de nuevo en Champions y solo pido un poco de paciencia porque vamos a conformar una gran plantilla", añadió.

Por otro lado, Castro insistió en los éxitos del Sevilla con dos títulos europeos en los últimos cinco años. "Aquí está la séptima Europa League. Lo hacemos todo muy mal y hay que echarnos, pero en los últimos cinco años hemos ganado dos, algo haremos bien. No todo es bueno, empezamos mal pero fuimos capaces de rectificar, traer jugadores y un magnifico entrenador que nos hizo campeones", afirmó sobre el cambio de rumbo a tiempo con José Luis Mendilibar.

"Mientras hacíamos eso, hay quien solicitó un administrador judicial para el Sevilla FC. No hubiésemos podido firmar nada, ni jugadores ni entrenador y estaríamos como el Málaga, al que no le deseo nada malo. Ese es el cariño que el señor Del Nido le tiene al club", añadió.

Además, Castro apuntó que ya esperaba que fuese una sesión jurídica. "No sé las acciones que tiene ni si los apoyos son duraderos o no. Solo sé que la ley, sobre el tema de las minorías, donde es clara, no puede votar la expulsión de los consejeros porque ya lo hizo en 2018 cuando agregó a sus consejeros", dijo.

"No habla más que cuando le interesa del pacto, que es a ocho años y llevamos cuatro. Todo está en el juzgado. No sé cuántas demandas me ha puesto, diez, doce, catorce... Todas además se las archivan", añadió, antes de ser preguntado por la salida de Monchi.

"Monchi se hubiese ido con Del Nido o con el Arcángel San Gabriel, porque tenía claro que se iba a ir. Es un profesional al que agradecerle todo lo que ha hecho bueno por nosotros, pero la realidad es que quería irse al Aston Villa como cualquier profesional a ganar mucho dinero y lo que le deseamos es lo mejor. Miraré luego si ha cedido sus acciones, sería el detalle porque son veinte acciones, pero cuando lo vea emitiré mi opinión", terminó.

Por otro lado, Castro se refirió a la búsqueda de patrocinador. "No tenemos patrocinador aún no porque no queramos, sino porque no queremos aceptar las cantidades ofrecidas aún, consideramos que merecemos más y aspiramos a lo máximo posible", zanjó.